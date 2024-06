Region Heidelberg. (bmi/lesa) Es wird heiß am Wochenende. Einmal buchstäblich – sollen doch am Samstag die Temperaturen die 30-Grad-Marke überschreiten. Aber auch in Sachen Veranstaltungsangebot rund um Heidelberg, bei dem sicher jeder auf seine Kosten kommt. Ein Überblick – soweit bekannt – über die Termine am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juni.

Bammental

> Das Biergarten Open Air-Festival wird nach dem Beginn am heutigen Freitag auf dem Gelände an der Grenze von Wiesenbach und Bammental auch am Samstag und Sonntag durchgeführt. Nach dem ersten Abend mit vier Bands stehen am Wochenende je fünf Gruppierungen auf der Bühne – samstags ab 18 Uhr, sonntags bereits ab 16 Uhr. Zu hören gibt es bei freiem Eintritt "eigene und handgemachte Musik" aus Punk, Rock, Grunge und Indie.

Dossenheim

> Einen ökumenischen Gottesdienst an der Weidlach feiern die Gemeinden unter Leitung der Pfarrer Ronny Baier und Matthias Weber am Sonntag. Los geht’s um 10.30 Uhr bei der Hütte des Anglervereins; der evangelische Posaunenchor begleitet den Gottesdienst. Mitfahrgelegenheiten gibt’s ab 10 Uhr vom Rathausplatz aus. Im Anschluss gibt’s Frühschoppen, bei Regen findet der Gottesdienst im Martin-Luther-Haus statt.

> Unter dem Motto "Knallbonbon" wird am Samstag von 10 bis 12 Uhr auf der Pfarrwiese der katholischen Kirche "der Sommer willkommen" geheißen, gespielt und gebastelt. Kinder von fünf bis zwölf Jahren sind von der evangelischen Kirchengemeinde eingeladen.

> Hoffest wird am Samstag beim Weingut "13 Reben" gefeiert. In diesem Rahmen ist eine Ausstellung von Christel Knappe und Dieter König zu sehen, die um 12 Uhr eröffnet wird. Weinproben finden um 13, 14, 15 und 16 Uhr statt; Weinverkauf und Ausschank sind von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Klein aber Wein – Wein trifft Kunst" und findet in der Friedrichstraße 9 statt.

> Ein Open-Air-Konzert im Steinbruch Leferenz gibt die Musikkapelle am Samstag. Ab 20 Uhr spielen die Kapelle und das Jugendorchester bei freiem Eintritt ein abwechslungsreiches Programm mit modernen und klassischen Stücken. Einlass ist ab 19 Uhr. Ab dieser Uhrzeit ist zudem ein Shuttle ab dem Rathausplatz eingerichtet.

> Familien-Aktionstag ist am Samstag bei der TSG Germania am Sportplatz. Von 10 bis 14 präsentieren sich die Abteilungen des Vereins mit Mitmachangeboten.

Heiligkreuzsteinach

> Ein Gerümpelturnier wird ab Sonntag und bis Freitag, 5. Juli, im Ort gespielt – einerseits im Fußball, andererseits im "lebenden Tischkicker". Es organisiert der örtliche VfL. Am Sonntag stellt zudem die badische Pokalsiegerin Emma Fink die Sportart Rhönrad vor.

Leimen

> Einen Mundart-Gottesdienst mit Kabarettist Arnim Töpel feiert die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag in der Mauritiuskirche. Den Gottesdienst um 19 Uhr leitet Pfarrerin Lena Hupas.

> Der Würfelchor gibt am Samstag um 18 Uhr ein Konzert in der evangelischen Kirche in Gauangelloch. Gespielt werden Werke von Bach, Mendelssohn Bartholdy, Purcel und anderen. Neben dem Chor spielt das "Ensemble Phoenix".

> Einen Tag der Instrumente veranstaltet die Musikschule am Samstag im Rosensaal. Um 10 Uhr gibt es ein Eröffnungskonzert, bis 12 Uhr können dann verschiedenste Instrumente ausprobiert werden.

> Die schönsten Melodien aus Oper, Operette und Musical spielt der SAP-Chor mit dem Konzertchor der Liedertafel am Samstag ab 18 Uhr in der Liedertafel. Der Eintritt ist frei.

> Patrozinium feiert die Pfarrkirche Herz-Jesu am Samstag am Kirchengebäude Im Graben. Um 13 Uhr beginnen die Feierlichkeiten, um 18 Uhr ist eine Eucharistiefeier mit den Kirchenchören und Orchester geplant.

Lobbach

> Das Lobenfelder Ortsturnier mit Ortsmeisterschaften und Gerümpelturnier der SG Lobenfeld und ihres Fördervereins findet am Samstag seine Fortsetzung. Nach den ersten Partien am heutigen Freitag ab 18 Uhr auf dem Sportplatz geht der Turnierbetrieb am Samstag um 9.30 Uhr weiter. Neben den Spielen sind auch ein Weißwurstfrühstück und eine Sommernachtsparty geboten. Zudem wird nach den Finalspielen die EM-Achtelfinalpartie Deutschland gegen Dänemark auf Leinwand übertragen.

> Pfarrgartenfest wird am Sonntag im Pfarrgarten gefeiert. Um 10.30 Uhr lädt die evangelischen Gemeinde erst zum Gottesdienst mit den Kindergartenkindern, der Chorgemeinschaft und dem Posaunenchor. Anschließend gibt es Speis und Trank.

> Ein Konzert gibt das Akkordeon-Orchester Spechbach am Sonntag in der Klosterkirche. Sie bringen ein "Lieder-Potpourri" mit Medleys, Balladen, Oldies und Klassikern mit, das sie ab 17 Uhr zum Besten geben. Der Eintritt ist frei.

Mauer

> Eine Eucharistiefeier mit Tiersegnung unter freiem Himmel bietet die katholische Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz am Sonntag. Los geht’s um 11 Uhr in der katholischen Kirche.

> Zur Führung "Vom Menschen der Urzeit" lädt der Verein Homo heidelbergensis am Sonntag wieder ins Vereins- und Informationszentrum im Heid’schen Haus in der Bahnhofstraße. Ins Urgeschichtliche Museum und in die Sand grube Grafenrain führt ab 14 Uhr Robert Böhm.

Meckesheim

> Biergarten-Fest wird am Samstag beim Kleintierzuchtverein Mönchzell gefeiert. Los geht’s um 17.30 Uhr. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

Neckargemünd

> Die Pianisten von "Con Spirito" der Heidelberger Musik- und Singschule geben am Sonntag um 18 Uhr ein Benefizkonzert in der Arche. Gespielt werden "lebendige, spritzige Werke" von Bach, Rameau, Saint-Saens, Dvorak und Baynov.

> Die 4XF Games finden zum dritten Mal am Samstag im Kurt-Schieck-Stadion statt. Von 9.30 bis 16 Uhr wird unter Organisation des TV Kleingemünd gesportelt. Ab 17.30 Uhr findet die Sonnwendfeier auf dem Vereinsgelände statt.

> Zum großen Flohmarkt werden Neckargemünd und Wiesenbach am Samstag. Von 10 bis 16 Uhr machen die Bürger ihre Stände beim großen Hofflohmarkt bereit zum Stöbern und Kaufen.

> Zur wöchentlichen Führung auf der Burgfeste Dilsberg gibt es auch am Sonntag wieder Gelegenheit. Um 15 Uhr ist Treffpunkt im Burginnenhof. Es lockt neben Wissenswertem auch die weite Aussicht über Neckartal, Odenwald und Kraichgau.

Neckarsteinach

> Riverfest wird am Samstag auf dem Neckarlauer in Neckarsteinach gefeiert. Um 18 Uhr wird das Fass angestochen, ab 19.30 Uhr ist die Motörhead-Coverband "Hammersmith" zu hören und gegen 19.30 Uhr spielt die AC/DC-Coverband "Dirty Deeds". Kulinarisches kommt natürlich auch nicht zu kurz.

Nußloch

> Schulfest feiert die Schillerschule am Samstag auf dem Schulhof. Von 10 bis 13 Uhr gibt es selbst gemachtes Popcorn, Spiele und Bastelaktivitäten.

> Ein "Orgelvesper" mit Flöten-, Gesangs- und Orgelmusik findet am Samstag um 18 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Zu hören sind Werke von Bach, Telemann und anderen. Es spielen Hanna Mahla, Brigitte Byrla und Christoph Mahla. Außerdem werden gemeinsam Lieder gesungen und Texte zur Pfingstzeit gehört.

Sandhausen

> Das Kindermusical "Daniel in der Löwengrube" wird am Sonntag im Gottesdienst mit dem Kinderchor in der katholischen Dreifaltigkeitskirche, Wendelinusstraße 5, aufgeführt. Los geht’s um 16 Uhr.

> Das Heimatmuseum ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

> Ein Handballturnier der dritten und vierten Klassen der Theodor-Heuss-Grundschule wird am Samstag in der Hardtwaldhalle ausgespielt. Die Bälle fliegen von 10 bis 14 Uhr.

Spechbach

> Ein Bambinireiten richtet der Reitsportverein am Sonntag aus. Angemeldete Kinder sind ab 10 Uhr eingeladen.

Wiesenbach

> Klimapilgerwegsfest wird am Sonntag auf der katholischen Pfarrwiese gefeiert. Das Fest steigt von 10 bis 15 Uhr. Los geht’s mit einem ökumenischen Gottesdienst, im Anschluss gibt es unter anderem Mitmach- und Spielstationen

> Hofflohmärkte bevölkern wie auch in Neckargemünd am Samstag die Straßen. Von 10 bis 16 Uhr findet die Aktion mit über 120 Ständen statt.

Wilhelmsfeld

> Teltschikturmfest wird am Samstag und Sonntag schon zum 30. Mal gefeiert. Am Samstag winkt am Wilhelmsfelder Wahrzeichen um 16 Uhr der "Firefighter Stairrun" der Feuerwehr. Um 19 Uhr folgt die Sommer-Grillparty. Am Sonntag geht’s um 10 Uhr mit einem Treppenwettlauf für alle weiter und um 12 Uhr spielen die "Musikfreunde" aus Reilingen. Der Eintritt ist frei.

Flohmärkte in der Region

Bammental

Gemeinde. Hofflohmarkt bei alle beteiligten Haushalten am Samstag, 29. Juni, von 10 bis 16 Uhr. Teilnehmer kennzeichnen ihre Teilnahme durch Bali-Fahnen, Karten mit sämtlichen Standorten liegen aus.

Neckargemünd

Klimaschutzmanagement GVV. Hofflohmarkt bei allen teilnehmenden Privathaushalten, zeitgleich auch in der Nachbargemeinde Wiesenbach am Samstag, 29. Juni, von 10 bis 16 Uhr im Ortsgebiet.

Nußloch

Gemeinde und Nußloch-Intakt. Hofflohmarkt in den Vorgärten, Höfen oder Garagen der teilnehmenden Privathaushalte am Samstag, 13. Juli, von 11 bis 16 Uhr im Ortsgebiet. Anmeldung bis 6. Juli über www.flohmarkt.nussloch-Intakt.de

Wiesenbach

Klimaschutzmanagement GVV. Hofflohmarkt in allen teilnehmenden Privathaushalten, zeitgleich auch in der Nachbarstadt Neckargemünd am Samstag, 29. Juni, von 10 bis 16 Uhr im Ortsgebiet.