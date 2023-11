Region Heidelberg. (luw) In genau einem Monat ist Weihnachten – das wird auch beim genauen Blick auf die Veranstaltungen rund um Heidelberg am Samstag und Sonntag, 25. und 26. November, deutlich: Mancherorts kündigt sich schon der Advent an. Doch auch zahlreiche andere kulturelle Angebote und mehr bereichern das Wochenende in der Region. Soweit bekannt, ein Überblick:

Bammental

> Ein Kunsthandwerkermarkt öffnet am Samstag und Sonntag im Familienzentrum. 28 lokale Kunstschaffende bieten auf 700 Quadratmeter Ausstellungsfläche ihre Werke von Gemälden und Postkarten über Schmuck, Strick- und Näharbeiten bis hin zu Likören und Fruchtaufstrichen an. Die Veranstaltung des Familienzentrums läuft am Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

> Das Kurpfalz-Internat lädt zum persönlichen Kennenlernen am Samstag ein. Ein Termin für Schüler und Eltern kann unter Telefon 0 62 23 / 96 11 38 vereinbart werden.

Dossenheim

> Eine Einstimmung in die Adventszeit bei den Pferden im Steinbruch Leferenz bieten die Distanz- und Wanderreiter am Samstag. Ab 15 Uhr gibt es auf dem Vereinsgelände im Steinbruch bei weihnachtlichem Ambiente nicht nur Waffeln, Grillwürstchen und Glühwein, sondern für Kinder auch Stockbrot am kleinen Feuer sowie bis 17 Uhr Ponyreiten. Gegen 17 Uhr wird ein "Feuerzauber" vom "Showteam Allegria" angekündigt, danach soll es eine kleine Überraschung für alle Kinder geben.

> Zum Aufbau von Hütten für den Adventsmarkt und der Krippe in der katholischen Kirche ruft der katholische Männerkreis Sankt Pankratius am Samstag auf. Ab 9 Uhr sind Helfer an der Kirche gern gesehen.

> Ein Kirchenkonzert veranstalten die Pfarrmusik und der Musikverein am Sonntag ab 17 Uhr in der katholischen Kirche Sankt Pankratius. Bei freiem Eintritt tragen die Bläserklasse für Erwachsene, das Jugendorchester und das Hauptorchester "festliche und unterhaltsame Titel" vor, wie es in der Ankündigung heißt.

> Die Ausstellung "Lichteinfall" mit Plastik von Eckart Steinhauser und Malerei von Stephan Wolter wird am Sonntag in der Galerie Julia Philippi am Rathausplatz 12 eröffnet. Ab 12 Uhr spricht Kunsthistorikerin Dr. Dorothee Höfert; bis 17 Uhr ist die Ausstellung am Sonntag geöffnet.

Eppelheim

> Zum Politischen Kaffeeklatsch lädt der SPD-Ortsverein am Samstag um 14 Uhr ins Restaurant Sole D’oro in der Seestraße 52 ein. Langjährige Mitglieder werden vom Landtags-Vizepräsidenten Daniel Born geehrt, es gibt "aktuelle Berichte aus Stuttgart" und es wird zu Gesprächen eingeladen, natürlich auch über Kommunalpolitik und das Eppelheimer Ortsgeschehen. Ein Fahrdienst kann unter Telefon 01 60 / 97 73 19 74 angefragt werden.

> "Männerschnupfen" lautet der Titel der Komödie, die das Rhein-Neckar-Theater Mannheim am Samstag ab 20 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle aufführt. Hauptfigur Mike hat eine Affäre, eine "durchgeknallte Stalkerin", und muss seine kränkelnde Ehe retten, um den finanziellen Ruin zu verhindern, wie es in der Ankündigung heißt. Karten für die Veranstaltung der Stadt gibt es unter anderem bei der Rhein-Neckar-Zeitung in der Heidelberger Neugasse, am heutigen Freitag geöffnet von 8.30 bis 13 Uhr; ebenso unter www.reservix.de

> Zum "Sonntag im Franziskushof" lädt die Katholische Stadtkirche Heidelberg ein. Die Böhmerwaldjugend kocht am Sonntag ab 12 Uhr im Gemeindehaus in der Blumenstraße 33 leckeres Mittagessen zu einem günstigen Preis.

Leimen

> Jubiläum feiert die Lokale Agenda Leimen am Samstag in der Alten Fabrik in St. Ilgen. Die 20-Jahr-Feier des 2002 gegründeten Vereins wird coronabedingt erst jetzt nachgeholt: Interessierte können zwischen 15 und 18 Uhr vorbeikommen.

> Zum Adventsbasar lädt die Leimener Mittwochsgruppe am Sonntag von 11 bis 16 Uhr ins Foyer der Kurpfalzhalle in St. Ilgen ein. Angeboten werden unter anderem Wohnaccessoires, Wellnessartikel, Baby- und Kindersachen, Taschen und Holzarbeiten. Mit dem Erlös werden soziale Kinder- und Jugendprojekte in der Region unterstützt.

Mauer

> Das Theaterstück "Alte Liebe rostet nicht" wird nach Freitag auch am Samstag im Pfarrzentrum aufgeführt. Der Vorhang für die Komödie öffnet sich um 20 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr. In der Pause gibt es einen Imbiss; Karten sind im Vorverkauf bei Amons Hofladen und bei Annette Budig unter Telefon 0 62 26 / 99 04 09 erhältlich.

Meckesheim

> Eine Buchvorstellung mit Lesung findet am Sonntag ab 17 Uhr in der Pizzeria "Rusticale" statt. Autor Clemens Heck liest aus seinem dritten regionalen Roman "Jägerjagd" vor: Der rund 300 Seiten starke Krimi handelt vom gewaltsamen Tod zweier Jäger in Heiligkreuzsteinach und Meckesheim und den daraus folgenden Ermittlungen. Der Autor verspricht einen "kritischen Blick auf unseren eigenen Umgang mit der Ressource Natur".

Neckargemünd

> Das Kabarettduo Mackefisch tritt am Samstag mit seinem Programm "Harmoniedergang" im Alten E-Werk auf. "Mit Harmoniegesang zum Dahinschmelzen und rasanter Wortakrobatik nehmen Mackefisch – Lucie Mackert und Peter Fischer – die Gefühlslage unserer Gesellschaft ins Visier: lustig und albern, fantasievoll und poetisch, bissig und gnadenlos", heißt es in der Ankündigung. Dabei bedienen sich Mackert und Fischer einer wüsten Mischung an Instrumenten, von Piano über Banjo und Gitarre bis zu elektronischen Gameboy-Klängen und selbst gebauten Trommeln aus alten Koffern. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Restkarten gibt es noch unter https://neckargemuend-shop.de/

Neckarsteinach

> Einen Weihnachtsmarkt veranstalten die Freunde der Freiherr-vom-Steinschule am Samstag auf dem Schulgelände im Hopfengartenweg 7. Von 15 Uhr bis 19 Uhr gibt es Bastelarbeiten, Adventskränze, weihnachtliche Geschenke sowie Getränke und Speisen wie Punsch, Waffeln und mehr.

Nußloch

> Einen Ehevorbereitungstag bietet die katholische Seelsorgeeinheit am Samstag von 9 bis etwa 17 Uhr im Gemeindehaus Sancta Maria, Blumenstraße 4, an. Diese Einladung richtet sich ausdrücklich auch an bereits verheiratete Paare und an solche, deren Trauung außerhalb der Seelsorgeeinheit stattfand oder -findet. Notwendig ist lediglich eine verbindliche Anmeldung per E-Mail an diakon.sych@kath-lns.de

Sandhausen

> Ein Festgottesdienst mit der "Missa brevis Sancti Joannis de Deo" als kleine Orgelmesse von Joseph Haydn findet am Sonntag ab 10.30 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche statt. Unter der Leitung von Melanie Jäger-Gubelius wirken das Streichquartett des Heidelberger Kantatenorchesters, Anabelle Hund (Sopran), Marcus Holl (Orgel) und der katholische Kirchenchor Sandhausen mit.

Schönau

> Einen Schnittkurs für Bäume, Sträucher und Ziergehölze bietet der Obst- und Gartenbauverein am Samstag an. Los geht es um 13.30 Uhr, Treffpunkt ist an der Ecke Carl-Freudenberg-Straße / Mühlstraße. Ein Fachmann vom Dossenheimer Julius-Kühn-(Pflanzenschutz-Fach-)Insti­tut leitet den kostenlosen Kurs.

Wiesenbach

> Eine Benefizveranstaltung für den ambulanten Kinderhospizdienst "Kidi" organisiert der Musikverein am Sonntag in der Biddersbachhalle. Ab 16 Uhr spielen die "Hit Kids" Rock- und Pop-Songs, die Jugendkapelle spielt Bigband-Arrangements verschiedener Genres mit Instrumentalsoli und Gesang, und es tritt der Kinderschulchor "S(w)inging Panoramas" auf.