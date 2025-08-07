Donnerstag, 07. August 2025

Plus Region Heidelberg

Gibt's Konflikte zwischen Leuten auf Wohnungssuche und Flüchtlingen?

"Der Druck steigt eher". In Kommunen entsteht Konfliktpotenzial durch allgemein Wohnungssuchende und Zugewiesene.

07.08.2025 UPDATE: 07.08.2025 12:00 Uhr 1 Minute, 9 Sekunden
Symbolfoto: dpa

Region Heidelberg. (fhs) Entspannung bei den Geflüchtetenzahlen? In den Rathäusern der Region ist das noch nicht angekommen. Von dort kommen eher andere Signale.

Die Kreise Rhein-Neckar und Neckar-Odenwald müssen zwar nicht mehr so viele Plätze für die Erstunterbringung von Geflüchteten vorhalten wie zuvor. Anders aber stellt sich die Situation in den Kommunen dar, wie angefragte

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Felix Hüll
Stellvertretender Ressortleiter
