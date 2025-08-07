Von Sabrina Lehr

Nußloch. Eineinhalb Wochen ist es her, dass Hunderte Fische im Leimbach verendeten. Nun sind die Laboruntersuchungen abgeschlossen. Das Ergebnis: Eine "unmittelbare Ursache" für das Fischsterben kann daraus nicht hergeleitet werden, sagte Susanne Uhrig, Sprecherin des Landratsamts.

Aber: Mutmaßlich war es eine Kombination aus schlechter