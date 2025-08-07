Donnerstag, 07. August 2025

Plus Nußloch

Hängt Fischsterben im Leimbach mit altem PFAS-Fall zuammen?

Die Analyse des Leimbach-Wassers ist beendet - und nicht eindeutig. Die Atemorgane der Tiere waren wohl beeinträchtigt.

07.08.2025 UPDATE: 07.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten
Hunderte Fische verendeten vor eineinhalb Wochen im Leimbach. Foto: U. Lahm

Von Sabrina Lehr

Nußloch. Eineinhalb Wochen ist es her, dass Hunderte Fische im Leimbach verendeten. Nun sind die Laboruntersuchungen abgeschlossen. Das Ergebnis: Eine "unmittelbare Ursache" für das Fischsterben kann daraus nicht hergeleitet werden, sagte Susanne Uhrig, Sprecherin des Landratsamts.

Aber: Mutmaßlich war es eine Kombination aus schlechter

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Sabrina Lehr
Redakteurin
zu unseren Autoren  
