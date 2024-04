Region Heidelberg. (lesa) Blaulichter und Martinshörner waren am Wochenende in der Region eine häufige Kulisse. Zahlreiche Einsätze hatten die Feuerwehren:

> In Neckargemünd mussten die Abteilungen Stadt und Waldhilsbach am Samstag in die Schulstraße ausrücken. Dort musste ein Patient mit Hilfe der Drehleiter gerettet.

> In Sandhausen kam die Feuerwehr am Samstag zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Postweg. Dort hatte ein Radfahrer um kurz vor 19 Uhr einen Unfall erlitten. Aber: "Da die Polizei bereits vor Ort war, stellte sich schnell heraus, dass keine Tätigkeit seitens der Feuerwehr notwendig ist", so die Wehr. Bereits am Freitag mussten die Kameraden sich indes um einen "Gefahrgutunfall" kümmern. In der Hauptstraße verlor gegen 18.15 Uhr ein Lkw Hydrauliköl, nachdem er zuvor mit einem Poller kollidiert war. "Das Hydrauliköl wurde mittels Bindemittel aufgenommen", schildert die Wehr den Einsatz.

> In Bammental geriet die Rettung eines Patienten in der Hauptstraße zum über dreistündigen Großeinsatz: Kurz nach 23 Uhr wurde zunächst die Feuerwehr Bammental alarmiert. Deren Einsatzkräfte entschlossen sich dann, die Drehleiter aus Neckargemünd nachzufordern. "Nach deren Eintreffen an der Einsatzstelle und einer weiteren Lageerkundung zeigte sich, dass die Gebäudestruktur eine Rettung über die Drehleiter aus Neckargemünd unmöglich macht", heißt es von der Wehr.

"Da der Patient vom Rettungsdienst als unkritisch eingestuft wurde, suchten wir in enger Abstimmung mit dem stellvertretenden Kreisbrandmeister nach einer praktikablen Alternative." Diese war gegen halb 2 in der Nacht gefunden: Die Feuerwehr Walldorf wurde mit Teleskopmast und Höhensicherungsgruppe angefordert. Zum Einsatz kamen sie aber nicht: Zwischenzeitlich war es gelungen, die Person aus dem Gebäude zu retten ...

> In Eppelheim drohten am Sonntag in der Wieblinger Straße Ziegel von einem Hausdach zu fallen. Wenige hatten sich schon gelöst und waren auf die Straße gestürzt, wie Kommandant Christoph Horsch sagte. Also rückten die Feuerwehrleute gegen 10.30 Uhr mit Leiter und Einreißhaken an, kontrollierten die Ziegel und holten die lockeren vom Dach. Nach einer guten Dreiviertelstunde war die Gefahr gebannt und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.