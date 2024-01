Von Nicolas Lewe

Region Heidelberg. Gefühlt hat das neue Jahr gerade erst begonnen, da steht schon wieder das letzte Januar-Wochenende vor der Tür: Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Januar, finden in der Region rund um Heidelberg wieder zahlreiche Veranstaltungen statt. Die RNZ bietet, soweit dazu Informationen vorliegen, eine Übersicht.

Dossenheim

> Zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus findet am Samstag um 11 Uhr eine kurze Veranstaltung am Aufgang zum Friedhof statt. Hierzu lädt die Initiative Stolpersteine Dossenheim ein.

> Das Chor-Projekt Himmelsleiter startet am Samstag um 10.30 Uhr mit einem Probentermin in der evangelischen Kirche. Weitere Probentermine finden am 30. Januar und am 6. Februar, jeweils um 20 Uhr, sowie am 10. Februar um 10.30 Uhr statt. Eingeübt werden sollen moderne und geistliche Lieder, Pop und Gospels, die am Sonntag, 11. Februar, um 10 Uhr in der evangelischen Kirche zum Vortrag kommen.

> Zum Pflegeeinsatz bittet der Obst- und Gartenbauverein am Samstag um 14 Uhr auf sein Vereinsgrundstück in den Maßenäckern. Eigenes Werkzeug kann mitgebracht werden, wird aber auch gestellt. Anschließend gibt es eine kleine Stärkung. Der für diesen Samstag geplante Obstbaumschnittkurs wurde indes um eine Woche verlegt und findet nun am Samstag, 2. Februar, um 14 Uhr statt. worden: 14:00-16:15 Uhr im Garten des OGV Dossenheim

Eppelheim

> Ein Konzert mit der "Petite Messe Solennelle" von Gioachino Rossini findet am Sonntag ab 17 Uhr in der evangelischen Pauluskirche statt. Ausführende sind Cornelia Winter (Sopran), Kim Boyne (Alt), Christoph Wittmann (Tenor), Martin Berner (Bass), Tatjana Kontorovich (Klavier), der Singkreis Eppelheim sowie Provicanto Heidelberg. Die Leitung hat Otmar Wiedenmann-Montgomery inne. Der Eintritt ist frei. Das Konzert wird gefördert vom Förderverein Kirchenmusik Eppelheim und von der Kirchenmusikstiftung Ziegler.

> Eine Orgelaufführung am neu erbauten Instrument findet am Sonntag um 17 Uhr in der katholischen Christkönigskirche statt. Bezirkskantor Klaus Krämer spielt unter dem Titel "Toccaten und mehr" Orgelwerke von Bach, Mendelssohn Bartholdy und anderen. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Gaiberg

> Ein geselliger Abend mit Ehrungen des Heimat- und Kulturvereins findet am Samstag im Bürgerforum statt. Los geht’s um 19 Uhr.

> Zu einem Barabend lädt der SC Gaiberg am Samstag ein. Dieser startet um 19 Uhr.

Leimen

> Zur "Großen Prunksitzung" lädt der Karneval-Club "Frösche" am Samstag in die Kurpfalzhalle nach St. Ilgen. Beginn ist um 19.11 Uhr, Einlass ab 18.11 Uhr. Zuletzt gab es beim Friseursalon Huber im Vorverkauf noch wenige Restkarten.

> Der Lernort Kislau ist am Samstag ab 14 Uhr mit seinem mobilen Geschichtslabor zu Gast in der Alten Fabrik in St. Ilgen. Zum Thema "Vom Erinnern zum Gestalten: Perspektiven heutiger Geschichtsarbeit" informieren Fabienne Bitz und Andrea Hoffend. Vor dem Hintergrund der Frage "Wo fängt Unrecht an?" wird das mobile Geschichtslabor vorgestellt.

Mauer

> Seine Winterfeier veranstaltet der Motorsportclub Mauer (MSC) am Samstag ab 19 Uhr im Saal des Gasthauses "Ochsen". Es soll auch eine Sportlerehrung geben. Alle Mitglieder des MSC sind zur Winterfeier eingeladen.

Meckesheim

> Einen "Erlebnismorgen" veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde am Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Kinder von fünf bis zwölf Jahren sind dazu eingeladen. Das Motto lautet "Westenabenteuer: Auf Hagars Spuren". Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an meckesheim@kbz.ekiba.de

> Zu einem Konzertabend lädt die Vereinigung der Musikfreunde Mönchzell am Sonntag um 19 Uhr in die Lobbachhalle ein. Anlass ist das 70-jährige Bestehen der Musikfreunde. Mit dabei ist das Akkordeonorchester Spechbach. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Neckargemünd

> Musik-Kabarett mit Katie Freudenschuss und ihrem aktuellen Programm "Nichts bleibt wie es wird" ist am Sonntag im Alten E-Werk geboten. Los geht’s um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Der Kulturverein Neckargemünd beginnt damit seine Konzertreihe des neuen Jahres. Tickets sind erhältlich im Internet unter https://neckargemuend-shop.de, in der Neckargemünder Tourist-Information in der Neckarstraße 36 oder an der Abendkasse. Telefonische Kartenreservierungen sind möglich unter 0 62 23 / 48 80 24.

> Zur Vorbereitung des Weltgebetstags lädt das ökumenische Bezirksteam am Samstag, von 14 bis 18 Uhr zu einer Werkstatt nach Eberbach im evangelischen Dekanat am Leopoldplatz 3. "Durch das Band des Friedens" lautet das Thema des Gottesdienstes, zu dem palästinensische Christinnen eine Liturgie zusammengestellt haben. In der Werkstatt stehen Bibelarbeiten, die kreative Umsetzung im Gottesdienst wie auch die aktuelle Situation des Landes auf dem Programm. Anmeldungen unter Telefon 0 62 71 / 23 60 oder per E-Mail an dekanat.neckargemuend-eberbach@kbz. ekiba.de

> Eine "Après-Ski-Party" steigt am Samstag ab 19.30 Uhr in der Tuchbleichenhalle Dilsberg. Für Stimmung sorgt DJ Oli und es wird eine Bar geben.

> Das Reparaturcafé Waldhilsbach findet am Samstag ab 10 Uhr im Bürgerkeller Waldhilsbach, Schulstraße 8, statt.

> Ein Konzert mit "Café del Mundo" findet am Samstag in der Aula der SRH Neckargemünd statt. Beginn ist um 20 Uhr. Die Kulturbühne Neckargemünd holt die renommierten Gitarristen Jan Pascal und Alexander Kilian in die SRH-Aula. Sie präsentieren Ausschnitte aus ihrem Album "Winterhauch" und andere Stücke. Tickets gibt es über das Veranstaltungsmanagement der SRH Neckargemünd, im SERAH Shop, in der Buchhandlung Schmitt und Hahn, bei der Touristinformation, in der Buchhandlung Staiger in Bammental sowie bei Papyrus in Neckarsteinach.

Neckarsteinach

> Ein Taizé-Gebet findet am Sonntag um 18 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche statt. Mit Gesängen und Gebeten im Kerzenschein soll Gott gelobt werden. Die Gebete werden aus der Gemeinde heraus gesprochen, es gibt keinen Gottesdienstleiter.

Nußloch

> Die zweite Prunksitzung des Karneval Club Nußloch (KCN) steigt am Samstag ab 19.11 Uhr in der Festhalle. Einlass ist ab 18.31 Uhr.

> Zu einem ökumenischen Gottesdienst zur Bibelwoche wird am Sonntag in die evangelische Kirche eingeladen. Los geht’s um 18 Uhr. Thema des Abends lautet "Verantwortung für die Schöpfung".

> Die Nußlocher Mahlzeit organisiert am Sonntag um 12.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Hauptstraße 99 ein gemeinsames Mittagessen. Die kostenfreie Aktion der Kirchengemeinde richtet sich vor allem an Menschen mit engem Geldbeutel.

> Ein Winterreiten veranstaltet der Reitverein auf dem Gelände in der Sinshemerstraße 36 am Sonntag ab 16 Uhr. Für die Veranstaltung zum 75-jährigen Vereinsbestehen ist neben Verpflegung ein "abwechslungsreiches Programm" versprochen.

Sandhausen

> "Eine Audienz bei Sascha Krebs" verspricht der Sascha-Krebs-Fanclub am Samstag ab 20 Uhr sowie am Sonntag ab 18 Uhr. Veranstaltungsort ist die ehemalige Synagoge. Mit von der Partie sind auch Frank Schäfer am Klavier sowie Christof Brill an der Gitarre. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

> Einen Liederabend mit Ehrungen langjähriger Mitglieder veranstaltet der MGV Germania am Samstag um 17 Uhr in der Festhalle.

Schönau

> Ein Ehrungsabend der Stadt geht am Sonntag ab 17 Uhr in der Stadthalle über die Bühne. Geehrt werden Sportler, engagierte Bürger sowie zum ersten Mal auch die Feuerwehrmänner und –frauen, die vom aktiven Dienst zurücktreten sind.

> Eine Winterfeier des MGV Eintracht Altneudorf lockt am Samstag ab 19 Uhr in die Sporthalle Altneudorf. Mit von der Partie sind der Kinderchor und der gemischte Chor, außerdem gibt es eine Theateraufführung mit dem Titel "Gasthaus zur alten Eule". Einlass ist ab 18 Uhr.