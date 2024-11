Region Heidelberg. (fhs) Nach Meckesheim und Eppelheim beschäftigt sich jetzt auch die Stadtverwaltung von Leimen damit, Bürger vor der Asiatischen Tigermücke zu warnen. Vorbeugend hat das Rathaus Informationen bekannt gemacht, was man tun kann, um die weitere Verbreitung dieser eingewanderten Stechmückenart zu verzögern oder zu stoppen.

Letzteres hatte durch frühzeitige Gegenmaßnahmen in Meckesheim Erfolg. Die Gemeinde hatte 2021 Maßnahmen ergriffen und 2023 festgestellt, dass es dafür keinen Bedarf mehr gab. In Eppelheim beauftragte die Stadt für 2024 das Speyerer Unternehmen Icybac GmbH, das Vorkommen von "Aedes albopictus", so der lateinische Name der Mücke, zu überwachen und sie zu bekämpfen.

Tigermücken können zahlreiche Krankheitserreger übertragen und zählen zu den Gesundheitsschädlingen. 2007 wurden sie erstmals in Baden-Württemberg gesichtet, 2016 im Rhein-Neckar-Kreis. Das erste Exemplar in Leimen ist in diesem Jahr gemeldet worden.

Daher gilt nun auch hier als Ratschlag an die Bevölkerung: Wichtig ist es, die Verbreitung so weit wie möglich einzuschränken. In der nun beginnenden kalten Jahreszeit schlüpfen keine Larven mehr, sodass auf die Beseitigung von Brutstätten Wert gelegt werden muss.

Die Tigermücke nutzt nahezu jegliche Wasseransammlung zur Eiablage. Deswegen soll man nun auch in Leimen Regentonnen abdecken und offene Ablauflöcher in Wassertanks vermeiden. Sonnenschirmständer sind auf Wasserrückstände zu kontrollieren, die Untersetzer von Blumentöpfen oder Blumenkästen zu leeren. In Gießkannen sollte kein Wasser stehen gelassen werden. Regenrinnen sind ebenfalls regelmäßig zu reinigen.

An schwer erreichbaren Stellen, etwa einem Hofgully, tötet kochendes Wasser die Larven ab. Alle Behältnisse sind gründlich mit Wasser und Bürste so zu reinigen, dass die fest am Rand anhaftenden Tigermückeneier entfernt werden. Das Wasser kann man in die Erde abfließen lassen.

Info: Wer bereits Tigermücken entdeckt hat, sollte dies melden. Am einfachsten und schnellsten geht dies unter www.tiger-platform.eu.