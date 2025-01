Region Heidelberg. (bmi) In Heiligkreuzsteinach-Eiterbach war bereits am Donnerstag ein Baum auf ein Haus gestürzt und verursachte laut Feuerwehr "erheblicher Sachschaden am Dach". Die rund 20 Meter lange, etwa 25 Zentimeter dicke Esche hatten Sturm und Starkregen zu Fall gebracht. Die Feuerwehr sicherte den Baum und legte Steckleitern aus, sodass ein Zerkleinern per Motorsäge möglich wurde.

Dann konnte der zerstückelte Stamm mit dem Mehrzweckzug vom Dach gezogen werden, dessen First provisorisch mit einer Plane abgedeckt. "Nach rund zwei Stunden konnten wir total durchgenässt ins Gerätehaus ein rücken", bilanzierten die Einsatzkräfte.

In Schönau rückte die Wehr nach Sonn- auch am Montag in die Ziegelhäuser-/Schützenhausstraße und Schriesheimergasse aus: Die Straße wurde von einer Ölspur "grob gereinigt und abgesichert", zudem eine Spezialfirma beauftragt.

In Meckesheim führte der erste Einsatz 2025 am Montag in die Oberhofstraße: Hier sollte die Wehr um 13.30 Uhr eine Tür zur um Hilfe rufenden Frau öffnen. Die Bewohnerin öffnete selbst, die Wehr versorgte diese bis zur Ankunft des Rettungsdienstes.