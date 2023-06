> Das Repair-Café öffnet am Samstag, 3. Juni, von 13 bis 17 Uhr im Haus der Begegnung, Hauptstraße 82. Die Ehrenamtlichen weisen darauf hin: Wer sich nicht bis zum gestrigen Donnerstag angemeldet hat, muss mit Wartezeiten rechnen. Zudem ist die Näh- und Wollexpertin nur dabei, wenn es entsprechende Anmeldungen für sie gibt. Anmeldungen werden am Samstag, 3. Juni, auch schon für den darauffolgenden Termin im Juli angenommen.

330.000 Leute in Mannheim: Riesenandrang beim Stadtfest trotz Buga (plus Fotogalerie)

> Marathonwandern ist am Samstag, 3. Juni, beim "Mammutmarsch Heidelberg" angesagt: Ab 7.30 Uhr wird bei den FC Sportfreunden Dossenheim , Am Sportplatz 1, losgewandert – nach 42 Kilometern durch die Region befindet sich hier auch das Ziel. Gegen eine Teilnahmegebühr ist eine Anmeldung im Internet unter https://mammutmarsch.de/ möglich.

> Einen Arbeitseinsatz startet der Katholische Männerkreis St. Pankratius am Samstag, 3. Juni, um 9 Uhr an der katholischen Kirche. Dort muss die Hecke rings um den Kirchgarten geschnitten werden, Helfer sind willkommen.

Region Heidelberg. (luw/lesa) Die derzeitigen Pfingstferien nutzen viele für eine Reise. Folglich ist auch das Veranstaltungsangebot rund um Heidelberg an diesem Wochenende nicht ganz so riesig wie in den vergangenen Wochen. Dennoch gibt es auch am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Juni, wieder zahlreiche Freizeit- und Kulturangebote für jeden Geschmack – noch dazu bei voraussichtlich bestem Frühsommerwetter. Soweit bekannt, ein Überblick:

Region Heidelberg. (luw/lesa) Die derzeitigen Pfingstferien nutzen viele für eine Reise. Folglich ist auch das Veranstaltungsangebot rund um Heidelberg an diesem Wochenende nicht ganz so riesig wie in den vergangenen Wochen. Dennoch gibt es auch am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Juni, wieder zahlreiche Freizeit- und Kulturangebote für jeden Geschmack – noch dazu bei voraussichtlich bestem Frühsommerwetter. Soweit bekannt, ein Überblick:

Dossenheim

> Einen Arbeitseinsatz startet der Katholische Männerkreis St. Pankratius am Samstag, 3. Juni, um 9 Uhr an der katholischen Kirche. Dort muss die Hecke rings um den Kirchgarten geschnitten werden, Helfer sind willkommen.

> Marathonwandern ist am Samstag, 3. Juni, beim "Mammutmarsch Heidelberg" angesagt: Ab 7.30 Uhr wird bei den FC Sportfreunden Dossenheim, Am Sportplatz 1, losgewandert – nach 42 Kilometern durch die Region befindet sich hier auch das Ziel. Gegen eine Teilnahmegebühr ist eine Anmeldung im Internet unter https://mammutmarsch.de/ möglich.

> Sommerfest feiern Landfrauen sowie Obst- und Gartenbauverein gemeinsam am Sonntag, 4. Juni, auf dem Vereinsgrundstück im Gewann Maßenäcker. Zwischen 11 und 17 Uhr sind neben Bewirtung – es gibt Getränke, Gegrilltes und Kaffee und Kuchen – eine Führung und Kinderunterhaltung geboten.

Eppelheim

> Das Repair-Café öffnet am Samstag, 3. Juni, von 13 bis 17 Uhr im Haus der Begegnung, Hauptstraße 82. Die Ehrenamtlichen weisen darauf hin: Wer sich nicht bis zum gestrigen Donnerstag angemeldet hat, muss mit Wartezeiten rechnen. Zudem ist die Näh- und Wollexpertin nur dabei, wenn es entsprechende Anmeldungen für sie gibt. Anmeldungen werden am Samstag, 3. Juni, auch schon für den darauffolgenden Termin im Juli angenommen.

> Ein "Organspende-Tattoo" können sich Interessierte am Samstag bei "Soul of Ink" in der Scheffelstraße 9 stechen lassen. Dieses geht auf die Organisation "Junge Helden" zurück und ist Ausdruck der Bereitschaft zur Organspende. Das von 11 bis 16 Uhr bestehende Angebot ist gratis; Spenden gehen an den Verein "Nierenkinder Heidelberg".

Leimen

> Zum Backfischfest lädt der Angelsportverein von Samstag, 3. Juni, bis Montag, 5. Juni, im Hof der Kleintierzüchter St. Ilgen ein. An allen drei Tagen ist ab 11 Uhr geöffnet, am Samstag, 3. Juni, sorgen ab 17 Uhr "Die Rollers" für Live-Musik.

> Der Zirkus Barelli bietet wie berichtet weitere Aufführungen an: Am Samstag, 3. Juni, starten die Shows am Mix-Markt in der Ferdinand-Porsche-Straße um 16 und 19.30 Uhr, am Sonntag, 4. juni, um 11 und 15 Uhr – bei letzterer Vorstellung ist der Eintritt für Mütter frei.

Mauer

> Einen Reparatur-Treff bietet die Gemeinde am Samstag, 3. Juni, in der Kinderkrippe Rappelkiste, Kirchenstraße 28, an. Wer zwischen 10 und 13 Uhr vorbeikommen möchte, wird um Anmeldung per E-Mail an rathaus@gemeinde-mauer.de oder unter Telefon 06226/92200 gebeten.

> Eine Führung zum Thema "Vom Menschen der Urzeit" bietet der Verein Homo Heidelbergensis von Mauer am Sonntag, 4. Juni, an. Nach dem Treffpunkt um 14 Uhr am Heid’schen Haus in der Bahnhofstraße 4 führt diesmal Sylvia Knörr entlang des Zeitenpfads ins Urgeschichtliche Museum und in die Sandgrube Grafenrain.

Meckesheim

> Blaulicht-Feschd feiert die Feuerwehr am Samstag, 3. Juni, im und am Feuerwehrgerätehaus. Los geht’s um 20 Uhr.

> Tag der Feuerwehr wird am Sonntag, 4. Juni, ab 11 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Mönchzell gefeiert. Ab 11 Uhr gibt es eine Hüpfburg für Kinder und ein "Feuerwehr-Stechbrett". In kulinarischer Hinsicht gibt es Spießbraten mit Spätzle und Soße sowie Spätzleteller mit hausgemachtem Bärlauchpesto.

Neckargemünd

> "Wohlgeformt" heißt die Ausstellung, die am Samstag und Sonntag, 3. und. 4. Juni, in der Villa Menzer öffnet. Fünf Neckargemünder Künstler präsentieren ihre Werke, darunter Skulpturen aus Stein, Bronze und Holz. Zudem kann die "Ukraine-Skulptur" von Raimund Stephan erstmals öffentlich betrachtet werden. Geöffnet ist bei freiem Eintritt an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr, jeweils ab 15 Uhr werden Führungen angeboten.

> Kaffee und Kuchen bietet der Gesangverein Liederkranz am Samstag, 3. Juni, in Waldhilsbach am Feuerwehrhaus an, wo der Heidelberger Mammutmarsch (siehe auch unter "Dossenheim") Station macht. Nicht nur Läufer, sondern auch alle anderen Interessierten sind ab 11 Uhr eingeladen.

> Eine Vintage-Modenschau veranstaltet der "Second Hand Store Angelique" am Samstag, 3. Juni, ab 18 Uhr in der Villa Menzer. Die präsentierte Damenmode kommt aus der Galerie Andjelka Keller.

> Zum Bürger-Café laden die Freien Wähler am Samstag, 3. Juni, zwischen 10 und 12 Uhr in einen Nebenraum von "Magyc Soul", Hauptstraße 63, ein. Dabei haben Bürger die Gelegenheit, ihre kommunalpolitischen Anliegen mit Gemeinderäten der Partei zu besprechen. Unter anderem soll es um den Windpark am Lammerskopf und um das geplante "Radhaus am Rathaus" gehen.

> Eine Führung über die Burgfeste Dilsberg findet am Sonntag, 4. Juni, statt. Um 15 Uhr geht es los, Treffpunkt ist der obere Burghof.

Nußloch

> Zur "Nußlocher Mahlzeit" lädt die diakonische Sozialinitiative der evangelischen Kirchengemeinde am Sonntag, 4. Juni. Im evangelischen Gemeindehaus, Hauptstraße 99, erhalten Menschen mit kleinem Geldbeutel etwas zu essen. Willkommen sind aber auch Menschen, die gerne in Gemeinschaft essen und mit anderen ins Gespräch kommen. Los geht es um 12.30 Uhr.

Sandhausen

> Ein Platzkonzert gibt der Musikverein am Sonntag, 4. Juni, auf dem Lège-Cap-Ferret-Platz. Zwischen 15 und 17 Uhr geben die Mitglieder Rock und Pop zum Besten. Bei Regen entfällt die Vorstellung. Der Eintritt ist frei, eine Bewirtung gibt es nicht.

Schönau

> Zum "Buwein-Fest" laden die "Schäänauer Buwe" am Samstag, 3. Juni, auf dem Marktplatz ein. Von 15 bis 23 Uhr werden hier Pfälzer Wein und Gegrilltes angeboten.