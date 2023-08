Region Heidelberg. (cm) Einen ungewöhnlichen Aufruf startete das Kreisforstamt vor Kurzem: "Waldrettende gesucht" lautete der Titel. Die Trockenheit in Kombination mit der Wärme mache dem Wald überall schwer zu schaffen, hieß es in einer Mitteilung. Insbesondere die Baumart Fichte leide wieder massiv unter Insektenbefall, der Borkenkäfer vermehre sich geradezu explosionsartig, weshalb in den Wäldern von Neckargemünd, Bammental und Gaiberg erneut Menschen gesucht werden, die sich ehrenamtlich als Waldrettende betätigen wollen. Das Programm sei bereits in den Jahren 2019 und 2020 ein Erfolg gewesen und soll deshalb neu aufgelegt werden. Und das Interesse ist erneut groß, wie die RNZ auf Nachfrage erfuhr.

"Bisher haben sich rund 25 Personen als Waldretterinnen und Waldretter gemeldet", teilte Anna Haas vom Kreisforstamt in Neckargemünd mit. "Erste Schulungen haben schon stattgefunden, zumal unter den Interessenten auch Personen sind, die in den vergangenen Jahren schon einmal an der Borkenkäfersuche beteiligt waren." Aufgrund der starken Regenfälle der zurückliegenden Tage könnten aktuell keine Schulungen durchgeführt werden. "Bei der Borkenkäfersuche schaut man vor allem auf das braune Bohrmehl, das die Käfer bei der Besiedelung eines Baums produzieren, und das wird im Moment vom Regen weggewaschen", so Haas.

Bäume als "Waldpatenkinder"

Die Borkenkäfersuchenden bekommen nach einer Einweisung, wie man den Befall eines Baumes durch den Borkenkäfer erkennt, ein "Waldpatenkind" zugeteilt, welches sie dann über die Sommermonate bis Oktober alle ein bis zwei Wochen besuchen, um nach Befallsmerkmalen Ausschau zu halten, teilte das Landratsamt mit. So könnten dann in der Folge die befallenen Bäume gefällt und Bekämpfungsmaßnahmen von Seiten der Forstverwaltung getroffen werden, um die Massenvermehrung des Käfers auszubremsen.

Gesucht würden Einzelpersonen oder auch Familien, die "geländegängig" sind und ein bis zwei Stunden in der Woche für den Schutz des Waldes erübrigen können. Ideal sei eine Arbeit in Teams ab zwei Personen, die sich während der Urlaubszeit vertreten könnten. Wer keinen Partner oder keine Partnerin hat, könne sich trotzdem anmelden; es können dann Paare gebildet werden. Anmelden kann man sich per E-Mail an u.reinhard@rhein-neckar-kreis.de