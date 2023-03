Ähnlich sieht es auch Sebastian Menges, der mit seinem Weingut zum ersten Mal an der Rotweinwanderung teilnahm. "Der St. Laurent ging bei uns gut, und die Kunden konnten sich einen guten Eindruck von unserem Rotwein-Sortiment machen", so das Fazit. Weingutsbesitzer Andreas Ihle freute sich, dass nach dem schmuddeligen Wetter am Morgen ab dem Mittag so viele Besucher in die Weinberge kamen. "Bei den Gesprächen mit den Kunden ...

Von Georg Wipfler

Zwar wurden nicht die Besucherzahlen des Vorjahres erreicht, doch nach den Worten von Andreas Staar, Vorsitzender der ausrichtenden Weinbruderschaft St. Michael, dürften es doch 1500 bis 2000 Weinaffine gewesen sein, die an den zehn Ständen die Rauenberger Tropfen verkosteten.

Ähnlich sieht es auch Sebastian Menges, der mit seinem Weingut zum ersten Mal an der Rotweinwanderung teilnahm. "Der St. Laurent ging bei uns gut, und die Kunden konnten sich einen guten Eindruck von unserem Rotwein-Sortiment machen", so das Fazit. Weingutsbesitzer Andreas Ihle freute sich, dass nach dem schmuddeligen Wetter am Morgen ab dem Mittag so viele Besucher in die Weinberge kamen. "Bei den Gesprächen mit den Kunden hat man deutlich gemerkt, dass diese nicht nur an den Weinen, sondern auch an uns Winzern interessiert sind. Die Fragen reichten vom Anbau der Weine bis zum Ausbau in Keller", sagte Ihle.

Eine Rarität für den Kraichgau hielt Volker Barth in seinem Weingut bereit. Für die Besucher an seinem Stand hatte er einen Blauen Zweigelt dabei. Die Klosterneuburger Züchtung besteht aus St. Laurent und Blaufränkisch und ist mittlerweile in Österreich die am meisten angepflanzte Neuzüchtung.

Barth präsentierte seine Erstabfüllung vom Jahrgang 2021, die Aromen nach Pflaume und Kräuterwürze ließen im Glas das große Potenzial des Weines erkennen. "Da wir sowieso all unsere Lagen einzeln ausbauen, passt der Blaue Zweigelt gut zu uns", so Volker Barth, der sich als Pionier in Sachen Blauer Zweigelt ansieht.

Viel los war am Stand des Weingutes Fellini. Der Betrieb präsentierte sein gesamtes Sortiment, für Seniorchef Bernhard Fellhauer erfreute sich daran, wie seine Gewächse gezielt von den Kunden nachgefragt wurden.

Toll fanden es auch die vielen Besucher der diesjährigen Rotweinwanderung in Rauenberg. Rund 70 Weine gab es zu verkosten, hier war für jeden Gaumen was dabei. Die von der Weinbruderschaft ausgewählte Strecke war für Groß und Klein gut begehbar, so dass jeder auf seine Kosten kam. Dass der Rauenberger Wein eine große Anziehungskraft hat, wurde wieder einmal mehr dadurch bestätigt, dass aus der ganzen Region die Weinfreunde am Sonntag nach Rauenberg kamen.

Spaß an der Veranstaltung hatten alle, so auch der knapp drei Jahre alte Ari Kray aus Heidelberg. Während sich seine Eltern und Großeltern durch die Rauenberger Weinwelt probierten, wurde die Wingerte zum Abenteuerspielplatz des kleinen Ari.

So erlebten alle einen erholsamen Nachmittag in den Rauenberger Weinbergen. Daher konnte abschließend Andreas Staar nur Gutes berichten. "Nach einem verhaltenen Beginn, der sicherlich auf das Wetter zurückzuführen war, kamen ab dem Mittag die Besucher, so dass alle Stände gut besucht waren. So wurde auch in diesem Jahr die Rotwein-Wanderung wieder gut angenommen, und man sah nur zufriedene Gesichter bei den Besuchern", so das Statement von Andreas Staar.