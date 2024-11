Rotenberg. (kbw) Gleich zwei Straßenbaumaßnahmen sind für das Jahr 2025 in Rotenberg geplant: In der Weinbergstraße soll der Kanal in offener und geschlossener Bauweise saniert werden, bei dieser Gelegenheit sollen die Bauarbeiter auch Schäden an der Fahrbahn- und Gehwegoberfläche beseitigen.

Auf der Stichstraße Hofäcker soll zwischen den Hausnummern 9 und 15 ebenfalls Fahrbahn und Gehweg saniert werden, auf einer Länge von 72 Metern.

Die Pläne für die Maßnahmen wurden in der jüngsten Sitzung des Rauenberger Gemeinderats vorgestellt und gebilligt. Mit der Planung wurde ein Büro aus Hirschberg beauftragt.

Beide Straßen liegen im Geltungsbereich der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme und haben Aussicht auf Förderung vom Land Baden-Württemberg.

Für die Fahrbahnsanierung in der Weinbergstraße sind im Maßnahmenplan des städtischen Haushalts 550.000 Euro und im Finanzplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für die Kanalarbeiten 446.300 Euro veranschlagt. Für die Sanierung der Stichstraße Hofäcker stehen 125.000 Euro im Haushalt.

Zu den nächsten Schritten gehört die Ausschreibung und Vergabe der Bauarbeiten. Wann es dann genau losgeht, muss sich noch zeigen. In der Weinbergstraße sollen zunächst die Kanalarbeiten umgesetzt werden.