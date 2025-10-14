Dienstag, 14. Oktober 2025

Wie und wo sollen Geflüchtete untergebracht werden?

Die CDU lehnt Flüchtlings-Unterkunft in Gewerbegebiet ab. Es gibt die Forderung nach einer kleineren Einheit in der Rotenberger Straße als Alternative.

Die CDU will die Geflüchteten lieber dezentral und in kleineren Einheiten unterbringen. Ein Standort dafür könnte der Parkplatz in der Rotenberger Straße sein. Foto: tt

Von Timo Teufert

Rauenberg. Wie und wo sollen Geflüchtete in Rauenberg untergebracht werden? Um diese Frage drehte sich die Diskussion bei einem Informationsabend der CDU-Fraktion Rauenberg am Freitag im Alten Kino.

Denn in der Sitzung des Gemeinderates am morgigen Mittwoch soll der Bau einer Unterkunft für 65 Personen im Gewerbegebiet Langwiesen II zwischen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
