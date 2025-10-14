Von Timo Teufert

Rauenberg. Wie und wo sollen Geflüchtete in Rauenberg untergebracht werden? Um diese Frage drehte sich die Diskussion bei einem Informationsabend der CDU-Fraktion Rauenberg am Freitag im Alten Kino.

Denn in der Sitzung des Gemeinderates am morgigen Mittwoch soll der Bau einer Unterkunft für 65 Personen im Gewerbegebiet Langwiesen II zwischen