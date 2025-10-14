Wie und wo sollen Geflüchtete untergebracht werden?
Die CDU lehnt Flüchtlings-Unterkunft in Gewerbegebiet ab. Es gibt die Forderung nach einer kleineren Einheit in der Rotenberger Straße als Alternative.
Von Timo Teufert
Rauenberg. Wie und wo sollen Geflüchtete in Rauenberg untergebracht werden? Um diese Frage drehte sich die Diskussion bei einem Informationsabend der CDU-Fraktion Rauenberg am Freitag im Alten Kino.
Denn in der Sitzung des Gemeinderates am morgigen Mittwoch soll der Bau einer Unterkunft für 65 Personen im Gewerbegebiet Langwiesen II zwischen