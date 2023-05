Fast hätte die Rotenberger Weinlaube nicht an ihrem angestammten Platz stattfinden können. Vonseiten des Rhein-Neckar-Kreises gab es verkehrsrechtliche Bedenken, sodass die Weinlaube wieder hinter Schranken stehen muss. "In der Diskussion standen als Alternativen das Bürgerhaus und der Platz neben der Kirche. Letztendlich haben wir aber auf unseren angestammten Platz gepocht, und dies auch Dank der Unterstützung der Gemeinde realisieren können. Mit Jürgen Matz haben wir einen Ortschaftsrat in unseren Reihen, der in nächsten Monaten verkehrsrechtliche Vorschläge ausarbeiten wird, damit die Weinlaube in Rotenberg im nächsten Jahr ohne Abschrankung durchgeführt werden kann", erklärte ...

Für die Winzer ist die Rotenberger Weinlaube mit der Kulisse der Fachwerkhäuser ein Schmuckstück für die ganze Region. "Es kommen nicht nur Rotenberger zu uns, sondern auch viele Weinfreude aus den umliegenden Gemeinden, so dass wir äußerst zufrieden sind mit dem Verlauf der Weinlaube in den vergangenen Jahren. Die Stimmung hier ist einzigartig", sagte dazu die stellvertretende Vorsitzende der Rauenberger Winzer, Sonja Block.

Rotenberg. (RNZ) Die Rotenberger Weinlaube ist wieder bereit für Besucher: Zusammen mit Bürgermeister Peter Seithel und Ortsvorsteherin Katrin Wagner haben die Rauenberger Winzer nach einem Jahr Pause das Angebot für Weinfreunde eröffnet. Bis zum Pfingstmontag, 29. Mai werden wochenweise das Weingut Ihle , die Rotenberger Genossenschaftswinzer, die die Winzer von Baden vertreten, das Weingut Block und das Weingut Hirsch die Rotenberger Weinlaube vor dem alten Rathaus betreiben. Geöffnet ist jeweils von Donnerstag bis Sonntag. Sonderöffnungstage sind in diesem Jahr der Mittwoch vor Christi Himmelfahrt und der Pfingstmontag. Sowohl Bürgermeister Peter Seithel als auch Ortsvorsteherin Katrin Wagner zeigten sich erfreut, dass von den Rauenberger Winzern wieder die Weinlaube in Rotenberg betrieben wird.

Fast hätte die Rotenberger Weinlaube nicht an ihrem angestammten Platz stattfinden können. Vonseiten des Rhein-Neckar-Kreises gab es verkehrsrechtliche Bedenken, sodass die Weinlaube wieder hinter Schranken stehen muss. "In der Diskussion standen als Alternativen das Bürgerhaus und der Platz neben der Kirche. Letztendlich haben wir aber auf unseren angestammten Platz gepocht, und dies auch Dank der Unterstützung der Gemeinde realisieren können. Mit Jürgen Matz haben wir einen Ortschaftsrat in unseren Reihen, der in nächsten Monaten verkehrsrechtliche Vorschläge ausarbeiten wird, damit die Weinlaube in Rotenberg im nächsten Jahr ohne Abschrankung durchgeführt werden kann", erklärte Winzer-Vorsitzender Georg Wipfler.

Wie Wipfler weiter mitteilte, geht es nach den vier Wochen in Rotenberg mit der Weinlaube in Malschenberg weiter. Vom 1. Juni bis zum 25. Juni ist sie dort zu Gast im Bereich der Kirche St. Wolfgang. Geöffnet ist ebenfalls von Donnerstag bis Sonntag, die Weinlaube betreiben in Malschenberg abwechselnd die Weingüter Schäfer, Barth und Hirsch. Während der letzten Woche in Malschenberg hat der Verein selbst die Weinlaube, es Weine von allen Rauenberger Winzern ausgeschenkt.

In Rauenberg startet die Weinlaube am 13. Juli und geht bis zum 27. August. Auf dem Rathausplatz wechseln sich die Winzer Meisersick, Fellini, Block, Barth, Ihle, Schäfer und die Winzergenossenschaft Kraichgau ab.

Am Rande der Eröffnung wurde Neues aus der Rauenberger Weinwelt bekannt. Unter der Regie der Ortsobmänner Andreas und Michael Ihle sowie Frank Salomon haben die Winzer Pheromonfallen gegen den Traubenwickler ausgebracht. So wurden allein auf den Rauenberger Weinbergslagen in den letzten Jahren Dutzende von Kilogramm an Spritzmitteln eingespart. Wie Wipfler weiter mitteilte, findet die Rauenberger Weinkost am 4. Juni im Winzermuseum statt. Auch auf der Rauenberger Sommernacht wird man vertreten sein. Ein kulinarischer Glanzpunkt steht am 26. Mai beim Spargelmenü in der Kraichgaustube Mühlhausen (Telefon 06222/60709) an, die Weine dazu werden von Georg Wipfler besprochen.