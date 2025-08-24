Malschenberger Astronom entdeckt "ungefährlichen" Asteroiden (plus Video)
Nach Francisco Pozo Nuñez wurde ein Himmelskörper benannt. Eigentlich studiert er Schwarze Löcher, entdeckte dabei aber den 800 Meter großen Brocken, der nun "Pozonuñez" heißt.
Von Sebastian Lerche
Malschenberg. Wie alt ist das Universum? Bisher geht die Wissenschaft von um die 13,8 Milliarden Jahren aus, basierend auf Beobachtungen der Ausdehnungsrate seit dem Urknall und der – vermeintlich – ältesten Sterne. Irgendwas kann da aber nicht stimmen, meint Francisco Pozo Nuñez.
Der Astronom, Jahrgang 1986, wohnt in Malschenberg und steuert
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+