Von Sebastian Lerche

Malschenberg. Wie alt ist das Universum? Bisher geht die Wissenschaft von um die 13,8 Milliarden Jahren aus, basierend auf Beobachtungen der Ausdehnungsrate seit dem Urknall und der – vermeintlich – ältesten Sterne. Irgendwas kann da aber nicht stimmen, meint Francisco Pozo Nuñez.

Der Astronom, Jahrgang 1986, wohnt in Malschenberg und steuert