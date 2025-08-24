Sonntag, 24. August 2025

Plus Rauenberg

Malschenberger Astronom entdeckt "ungefährlichen" Asteroiden (plus Video)

Nach Francisco Pozo Nuñez wurde ein Himmelskörper benannt. Eigentlich studiert er Schwarze Löcher, entdeckte dabei aber den 800 Meter großen Brocken, der nun "Pozonuñez" heißt.

24.08.2025 UPDATE: 24.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 36 Sekunden
Von Malschenberg aus blickt er in die Tiefen des Alls: Francisco Pozo Nuñez. Momentan arbeitet er mit an einer Revolution unserer bisherigen Vorstellungen vom Kosmos. Foto: Lerche

Von Sebastian Lerche

Malschenberg. Wie alt ist das Universum? Bisher geht die Wissenschaft von um die 13,8 Milliarden Jahren aus, basierend auf Beobachtungen der Ausdehnungsrate seit dem Urknall und der – vermeintlich – ältesten Sterne. Irgendwas kann da aber nicht stimmen, meint Francisco Pozo Nuñez.

Der Astronom, Jahrgang 1986, wohnt in Malschenberg und steuert

