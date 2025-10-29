Von Armen Begic

Rauenberg. Ist man in Rauenberg außer Haus unterwegs, so ist man per Handy "praktisch gar nicht mehr erreichbar". Die aktuelle Situation sei "untragbar". Das jedenfalls berichten Stimmen aus der Bevölkerung. Eine Anfrage bei den vier großen Netzbetreibern bestätigt die Störung.

Der Hauptgrund ist die Sanierung am Kirchturm von St. Peter und Paul. "Es