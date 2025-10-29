Kirchturmsanierung sorgt für schlechteren Handyempfang
Durch die Arbeiten an St. Peter und Paul fehlen nun zwei Antennen. Doch nicht alle Anbieter sind gleichermaßen betroffen.
Von Armen Begic
Rauenberg. Ist man in Rauenberg außer Haus unterwegs, so ist man per Handy "praktisch gar nicht mehr erreichbar". Die aktuelle Situation sei "untragbar". Das jedenfalls berichten Stimmen aus der Bevölkerung. Eine Anfrage bei den vier großen Netzbetreibern bestätigt die Störung.
Der Hauptgrund ist die Sanierung am Kirchturm von St. Peter und Paul. "Es