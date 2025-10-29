Mittwoch, 29. Oktober 2025

zurück
Plus Rauenberg

Kirchturmsanierung sorgt für schlechteren Handyempfang

Durch die Arbeiten an St. Peter und Paul fehlen nun zwei Antennen. Doch nicht alle Anbieter sind gleichermaßen betroffen.

29.10.2025 UPDATE: 29.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 31 Sekunden
Aus der Fassade sind Sandsteinbrocken herausgefallen und hätten Menschen gefährden können, nun wird die katholische Kirche in Rauenberg saniert. Das hat Auswirkungen auf den Mobilfunk. Foto: Lerche

Von Armen Begic

Rauenberg. Ist man in Rauenberg außer Haus unterwegs, so ist man per Handy "praktisch gar nicht mehr erreichbar". Die aktuelle Situation sei "untragbar". Das jedenfalls berichten Stimmen aus der Bevölkerung. Eine Anfrage bei den vier großen Netzbetreibern bestätigt die Störung.

Der Hauptgrund ist die Sanierung am Kirchturm von St. Peter und Paul. "Es

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.