Hundesteuer wird erhöht
Die Meldezahlen sollen noch im nächsten Jahr geprüft werden. Insgesamt sind aktuell 502 Hunde angemeldet.
Rauenberg. (arb) Seit 20 Jahren ist die Steuer für normale Hunde unverändert. Jetzt passte der Gemeinderat der Stadt Rauenberg die Satzung an. Die Kosten für Listenhunde – also Hunderassen, die als potenziell gefährlich eingestuft und daher besonderen Auflagen unterliegen – werden nicht angehoben. Geprüft werden soll spätestens im nächsten Jahr auch, ob wirklich alle Hunde in der Stadt
