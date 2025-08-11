Montag, 11. August 2025

zurück
Plus Rauenberg

Hundesteuer wird erhöht

Die Meldezahlen sollen noch im nächsten Jahr geprüft werden. Insgesamt sind aktuell 502 Hunde angemeldet.

11.08.2025 UPDATE: 11.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute
Symbolfoto: dpa

Rauenberg. (arb) Seit 20 Jahren ist die Steuer für normale Hunde unverändert. Jetzt passte der Gemeinderat der Stadt Rauenberg die Satzung an. Die Kosten für Listenhunde – also Hunderassen, die als potenziell gefährlich eingestuft und daher besonderen Auflagen unterliegen – werden nicht angehoben. Geprüft werden soll spätestens im nächsten Jahr auch, ob wirklich alle Hunde in der Stadt

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Volontär
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.