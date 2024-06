Rauenberg. (arb) Weder der Sonntagsgottesdienst noch die Taufen von drei Kindern haben gestern wie ursprünglich geplant in der katholischen Kirche St. Peter und Paul in Rauenberg stattfinden können.

Wer am Morgen des gestrigen Sonntags an Pfarrhaus und Kirche vorbeiging, konnte dort Einsatzkräfte der Polizei bei der Arbeit sehen. Die Information, dass in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden sei, konnte Beate Wagner, stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrates der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul, bestätigen. Die Polizei hingegen konnte trotz wiederholter Nachfrage keine Auskunft zu den Geschehnissen in der Nacht geben.

Derzeit liegen daher keine gesicherten Informationen zum Täter oder den Tätern, dem Tathergang sowie der Motivation vor. Wagner zufolge hätten sich die Eindringlinge zunächst Zugang zum neben der Kirche stehenden Pfarrhaus verschafft. "Sie haben ein Fenster auf der Hinterseite des Hauses aufgehebelt." Dort hätten sie die Räumlichkeiten durchsucht, ohne dass, Stand gestern, Gegenstände entwendet oder beschädigt worden seien.

Beim Durchsuchen der Räumlichkeiten hätte der Täter die Schlüssel zur Sakristei an sich genommen und sich Zugang zur Kirche verschafft. Auch dort sei nichts aufgefallen, was fehle oder beschädigt worden sei.