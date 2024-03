Von Konrad Bülow

Rauenberg. Bestattungen und Grabnutzungsrechte auf den Rauenberger Friedhöfen werden ab dem 1. April zum Teil deutlich teurer: Der Gemeinderat hat eine neue Gebührensatzung für die Grabanlagen in der Kernstadt, in Malschenberg und in Rotenberg beschlossen. Während die Kosten für die Nutzung der Trauerhallen und der Kühlzellen nicht erhöht werden, steigt