Freitag, 15. August 2025

Leimen hat einen neuen Radschutzstreifen

Außerdem ist die Heltenstraße nun besser an das regionale Radverkehrsnetz angebunden.

15.08.2025
Der neue Radschutzstreifen auf der Heltenstraße wird jetzt schon gerne von den ortsansässigen Radlern genutzt. Foto: Alex

Leimen. (ugy) Es kommt Bewegung in die städtischen Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs. In der Heltenstraße gibt es seit vergangener Woche einen neuen einseitigen Radschutzstreifen.

Radfahrer, die bergaufwärts auf der rechten Seite in Richtung Landesstraße 600 (L 600) unterwegs sind, können die Straße jetzt von der Einmündung Beintweg bis kurz vor dem Waldspielplatz sicherer

Lukas Werthenbach
