Leimen. (ugy) Es kommt Bewegung in die städtischen Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs. In der Heltenstraße gibt es seit vergangener Woche einen neuen einseitigen Radschutzstreifen.

Radfahrer, die bergaufwärts auf der rechten Seite in Richtung Landesstraße 600 (L 600) unterwegs sind, können die Straße jetzt von der Einmündung Beintweg bis kurz vor dem Waldspielplatz sicherer