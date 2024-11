Eppelheim. (fhs) Eigenständig mehr Tempokontrollen an der Grenzhöfer Straße veranlassen kann die Eppelheimer Stadtverwaltung nicht. Dies wurde bei einer Anfrage des Linken-Stadtrats Jan Blüm in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses deutlich. "In der Grenzhöfer Straße wird extrem gerast" hatte Blüm unter dem Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" festgestellt.

Blüm erkundigte sich bei Bürgermeisterin Patricia Rebmann danach, ob man hier nicht öfter mittels "Radarfallen" Autofahrer kontrollieren und zu vorschriftsgemäßem Fahren anhalten könne. "Das würde ich gern, wenn ich dürfte", antwortete ihm Rebmann.

Aber weil es sich bei der Grenzhöfer Straße um die Kreisstraße K4148 handelt, kann die Eppelheimer Stadtverwaltung hier keine Geschwindigkeitsmessungen vornehmen. Dafür ist der Landkreis zuständig; eine Anfrage sei abgelehnt worden.