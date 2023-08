Von Lukas Werthenbach

Neckarsteinach/Neckargemünd. Die RNZ-Sommertour in der Region ist am Mittwochabend mit einem "Klassiker" in die vierte Runde gestartet: Seit 2020 gibt es die Aktion bereits rund um Heidelberg – die Kanutour von Neckarsteinach nach Neckargemünd ist dabei ein Angebot der "ersten Stunde". Und ein besonders beliebtes noch dazu.

Knapp 30 RNZ-Leser hatten durch Losglück einen Platz in den Kanadiern des Kanuverleihs Neckargemünd gewonnen. Denn Bewerbungen hatte es für diese Tour – wie bei den anderen auch – deutlich mehr als Plätze gegeben. Am Ende der rund eineinhalbstündigen Fahrt durchs malerische Neckartal waren alle glücklich. Und manche planen nun schon eine weitere Kanutour.

Nicht nur in der Redaktion hatte man in den vergangenen Tagen mehr als einen bangen Blick auf die Wettervorhersage geworfen: Würde sich das herbstliche Regenwetter fortsetzen und die Sommertour womöglich sogar "ins Wasser fallen" – erstmals in der nunmehr vierjährigen Geschichte der Kanutour für RNZ-Leser? Nein, pünktlich zum Auftakt der Sommertouren in der Region wurde das Wetter freundlicher.

Angenehme 20 Grad herrschten beim Treffpunkt am Neckarlauer in der Vierburgenstadt. Der ganz kurze Nieselregen zwischendurch trübte die Stimmung der Gewinner keineswegs. Und zum krönenden Abschluss beim "Zieleinlauf" am Neckargemünder Campingplatz kämpfte sich sogar die Abendsonne hinter den Wolken hervor.

Aber von vorne. "Der Neckar ist eine Bundesverkehrsstraße", sagte Simon Galler zur Begrüßung in Neckarsteinach. Er ist als Geschäftspartner in den Kanuverleih Neckargemünd von Thomas Strifler eingestiegen und betreut fast täglich Halbtages-, Ganztages- und Mehrtagesfahrten zwischen Mosbach und Heidelberg, die von der Firma angeboten werden.

Der 42-Jährige erklärte, dass etwa mit Berufsschifffahrt und großen Lastkähnen durchaus einiges los sei auf dem Wasser. "Die fahren in der Mitte des Flusses, deswegen paddeln wir immer in Ufernähe", so Galler weiter. "Aber auch nicht zu nahe", präzisierte er: Etwa fünf Meter Abstand zum Ufer seien eine gute Position. Es folgten einige Erklärungen dazu, wie man so ein bis zu vier Personen fassendes Kanu überhaupt steuert und antreibt. Alle Insassen erhalten ein sogenanntes Steckpaddel.

"Die ersten drei Sitzplätze sind sozusagen der Motor, der das Boot sehr umweltfreundlich vorantreibt", schmunzelte Galler, der stets einen spaßigen Spruch auf den Lippen hat und so auch die Teilnehmer mehrmals zum Lachen brachte. Wie man das Paddel am besten hält und wie es zu bewegen ist, erklärte der gelernte Schreiner ebenso wie die Rolle der Person, die ganz hinten Platz nimmt: Steuermann beziehungsweise -frau.

Galler de­monstrierte die Technik für zwei verschiedene "Steuerschläge", die RNZ-Leser guckten aufmerksam zu. Es zeigte sich schnell, dass diese Position die wohl anspruchsvollste – und für Laien nicht unbedingt die beliebteste – im Boot ist.

Und nachdem die Rettungswesten angezogen waren, ging es dann schon los. Auch das Einsteigen will gelernt – oder wenigstens von einem Profi koordiniert – sein. Setzt man nämlich auch nur einen Schritt nicht in die Mitte des bereits weitgehend im Wasser schwimmenden Kanus, wird es gleich mal richtig wackelig. Doch alle Teilnehmer meisterten diese erste Hürde souverän, sämtliche acht Boote wurden trockenen Fußes besetzt.

Das Kanu, in dem Galler – sehr zur Freude der anderen drei Teilnehmer – als Steuermann Platz nahm, ging als letztes ins Wasser. "So kann ich bei dem einen oder anderen noch etwas korrigieren oder helfen, wenn’s nicht gleich klappt", sagte er. Zuerst ging es einmal quer über die "Bundesverkehrsstraße" – natürlich erst nach Gallers Signal, dass "freie Fahrt" herrschte. Und just zu Beginn kam es zu einem zufälligen Aufeinandertreffen der beiden RNZ-Sommertouren an diesem Tag: Das mit Gewinnern des Heidelberger Angebots besetzte Flaggschiff MS Königin Silvia der Weißen Flotte passierte gerade Neckarsteinach auf dem Weg zurück in die Universitätsstadt (vgl. Seite "Heidelberg").

Doch Galler hatte alles im Griff und wusste auch beim Herannahen der etwas kleineren, jedoch im Vergleich zu den Kanus doch gewaltig erscheinenden MS Victoria die richtigen Anweisungen zu geben, damit niemand in "gefährliches Fahrwasser" geriet. Und so war ein Großteil der insgesamt rund fünf Kilometer langen Tour doch vor allem von Ruhe geprägt, was auch die Leser genossen.

Aber Vorsicht beim "Kormoran-Baum" gleich unterhalb der Burg Schwalbennest: Hier empfahl Galler dann doch, etwas weiter in Richtung Flussmitte zu fahren – denn sonst sei die Gefahr groß, von den Ausscheidungen der stattlichen Wasservögel getroffen zu werden, die zahlreich auf diesem einen Baum die Aussicht zu genießen schienen. Der Experte berichtete außerdem von seltenen Eisvögeln, Nutrias, Wasserschlangen und anderen Tieren, die man sonst nicht allzu oft zu sehen bekommt.

Und tatsächlich haben einige Teilnehmer ein Exemplar des exotisch aussehenden kleinen Vogels gesichtet. Kurz vor dem Ziel rückten dann noch einmal alle Kanus auf dem Wasser etwas enger zusammen: RNZ-Fotograf Alexander Müller wartete auf der Eisenbahnbrücke, um ein Foto dieser Tour aufzunehmen. Und auch der Ausstieg am Campingplatz klappte ohne Probleme. Zum Abschluss gab’s viele glückliche Gesichter und dazu ein Lob von Profi Galler an alle.

Die Leser-Stimmen

> Harald (63) und Carmen Biebinger (64) aus Wilhelmsfeld: "Wir sind so begeistert, dass wir das hier wiederholen werden. Diese ganzen Grün-Töne auf und am Wasser haben uns sehr gefallen, man hat eine komplett andere Aussicht als sonst gehabt."

> Béla Wabnitz (9) aus Heidelberg: "Ich fand es total super, auch wenn ich am Anfang etwas nass geworden bin. Aber daran war ich auch selbst schuld – jedenfalls war es ein tolles Erlebnis."

> Werner (67) und Jutta Röser aus Nußloch: "Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat es auf dem Wasser doch gut geklappt. Das war eine tolle Erfahrung, auf jeden Fall wiederholenswert! Und ein großer Dank geht auch an die Jungs vom Kanuverleih."

> Lukas Ehehalt (16) aus Meckesheim: "Das war für mich ein schöner Tagesabschluss, nachdem ich heute Morgen die theoretische Führerscheinprüfung bestanden habe. Vor allem die Natur hat mir sehr gefallen."

> Birgit (71) und Roland Vallon (73) aus Neckargemünd: "Es war wunderbar – niemand ist ertrunken und es hat nur acht Tropfen geregnet. Wir wohnen am Neckar, aber es war so toll, ihn mal aus dieser Perspektive zu sehen."

> Ulrike Künzer (47) aus Heidelberg: "Ich habe heute zum zweiten Mal in meinem Leben einen Eisvogel gesehen – und beim ersten Mal war ich noch ein Kind. Das war wunderschön."

> Peter Kaiser (73) aus Sandhausen: "Ich war vorher sehr gespannt, wie das wohl sein wird – es war sehr schön! Besonders gefallen hat mir, dass es so ruhig auf dem Wasser war – das tut einem gut, gerade in der heutigen Zeit."