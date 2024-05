Edingen-Neckarhausen. (nip) Für viele ältere und/oder Mobilitätseingeschränkte ist die Teilnahme am Öffentlichen Personennahverkehr eine solche Herausforderung, dass sie es lieber bleiben lassen. Und so gehen wieder ein Stück Freiheit und Selbstbestimmtheit verloren. "Die Fahrer geben nach dem Einsteigen sofort Gas, und mich haut es dann nach rechts oder links in die Sitze", sagte eine Teilnehmerin am Mobilitätstraining, das zwei Mitarbeiter der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) in Kooperation mit der Gemeinde anboten.

Mit 15 Personen war die Gruppe um Gemeindesozialarbeiterin Lena Weber im Vergleich zum letzten Mal sehr gut besetzt. Und der Redebedarf war hoch. Im Prinzip waren Uwe Blümler und sein Kollege Massimo Charro Lopez gekommen, um den Senioren zu zeigen, wie sie mit ihren Rollatoren sicher in den mitgebrachten Bus ein- und aussteigen konnten.

Gerade beim Aussteigen erlebe man, wie Ältere ins Stolpern gerieten oder im schlimmsten Fall über ihren Rollator auf den Gehweg stürzen, schilderte Blümler. Deswegen: Den Rollator nicht vor sich halten und ihn über die Stufen nach unten absetzen, sondern sich umdrehen, Rollator mit Bremse sichern, eine Hand an die Haltestange der Tür legen, einen Schritt rückwärts, dann einen zweiten, Bremse aufmachen und aussteigen. Falls die Türen sich schließen, erklärte Blümler, so gingen sie auch wieder auf, wenn man seinen Arm oder den Allerwertesten hineinstrecke. Das bewies der Praxistest auch zweifelsfrei.

Blümler riet zudem, eine Begleitperson auf die Fahrt mitzunehmen. "Eine, die behilflich sein kann." Ein Rollator, der längs zusammenklappbar sei, wäre für Bus und Bahn die beste Lösung, habe im Gang aber nichts verloren. "Das ist unser Fluchtweg und außerdem würde er bei einer starken Bremsung nach vorne rutschen."

Eine der Teilnehmerinnen sagte, sie frage immer, ob ihr jemand ihren Fahrschein abstempeln könne, weil das für sie durch ihren Tremor ein Problem sei. Andere bestätigten das. Ein Gutteil des Mobilitätstrainings bestand auch darin, dass sich die Senioren Luft machen konnten über Fahrer, die keine Rücksicht auf alters- oder krankheitsbedingte Unsicherheiten und Einschränkungen nähmen. Die nicht bereit seien, die am Bus angebrachte Rampe für Rollstuhlfahrer auszufahren. "Dazu sind sie aber verpflichtet", betonte Blümler. Er stritt nicht ab, dass es zu Problemen kommt, und hörte sich die Klagen genauso geduldig an wie sein Kollege.

Jährlich würden die 1200 Fahrer im RNV-Gebiet kontrolliert, bei Beschwerden auch häufiger. "Das sind alles Menschen, die haben auch mal schlechte Laune", sagte er. Verständlich, wenn man selbst den eng getakteten Fahrplan einhalten muss und dabei noch beschimpft und beleidigt wird, weil Bus oder Bahn durch personelle Engpässe, Unfälle oder Baustellen verspätet sind oder ganz ausfallen.

Dennoch sind Senioren und mobilitätseingeschränkte Menschen diejenigen, auf die besondere Rücksicht zu nehmen ist. "Mit dem Rollator ist es im Nahverkehr echt schwierig", sagte eine Teilnehmerin. Das Praxistraining empfand sie als gutes Angebot, die Tipps seien hilfreich.