Region Heidelberg. (kbo) Von Sommerfesten, über Fußball-Wettkämpfe, Kartslalom und Wandertreffen ist an diesem Wochenende wieder einiges in der Region geboten. Die RNZ fasst, soweit bekannt, die Veranstaltungen rund um Heidelberg am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juli, zusammen:

Bammental

> Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) besucht am Samstag den Schaugarten in Waldhildsbach. Dieser gilt als Vorzeigeprojekt zur naturgemäßen Gartengestaltung. Alle Interessenten sind willkommen. Treffpunkt ist das Vereinsgelände in Waldhilsbach. Wer möchte, kann sich ab dem Bammentaler Rathaus Fahrgemeinschaften anschließen, Abfahrt ist um 15.40 Uhr. Um Anmeldung wird unter Telefon 0 62 23 / 4 65 06 gebeten.

> Die Feuerwehr kommt am Sonntag ins Waldschwimmbad. Dort informieren die Einsatzkräfte von 11 bis 16 Uhr über ihre Arbeit und werben um Mitglieder.

> Die Complet-Schola lädt ein zur Complet – also einem Nachtgebet – am Rothenbergkreuz. Dieser musikalische Tagesausklang-Gottesdienst soll am Sonntag ab 19 Uhr stattfinden. Dabei wird auch der langjährige katholische Pfarrer Tibor Szeles verabschiedet.

Dossenheim

> Ein Schnittkurs für Ziersträucher wird am Samstag vom Obst- und Gartenbauverein sowie der Klimawerkstatt angeboten. Interessierte lernen alles rund um den Sommerschnitt für Ziersträucher in Theorie und Praxis. Der Kurs ist kostenfrei und findet am Samstag von 14 bis 16.15 Uhr auf dem OGV Gelände in Dossenheim statt. Teilnehmer sollen ihr eigenes Baumschnittwerkzeug, gutes Schuhwerk, wetteradäquate Kleidung und etwas zu trinken mitbringen.

> Internationales Fest auf dem Rathausplatz: Bühnenprogramm und kulinarische Angebote quer durch die Welt werden am Wochenende geboten. Am Samstag um 14 Uhr eröffnet Bürgermeister David Faulhaber das Fest, im Anschluss treten die Neubersänger bis 15 Uhr auf der Bühne auf. Dann startet eine Flamencoperformance gefolgt von den Augustinus-Singmäusen. Ab 16 Uhr werden Capoeira, ein Aufruf zum Frieden, Linedancer und koreanische Tänze auf der Bühne vorgetragen. Ab 19.30 Uhr spielt die Strada Montana Big Band der Musikkapelle.

Am Sonntag beginnt um 11.30 Uhr der internationale Frühschoppen mit dem Polizeiorchester Mannheim. Es folgen eine Sportlerehrung, ukrainische Musik und ebensolcher Tanz sowie indischer Tanz. Um 15.30 Uhr erklingt afrikanischer Gesang, anschließend gibt’s eine Taekwon-Do-Vorstellung, gefolgt von Musik und Tanz der Grupo Pachamama Bolivia. Ab 17 Uhr treten die Lucky Legs Linedancer des KSV Schriesheim erneut auf, bevor ab 18 Uhr der Chôro do Neckar den Abend abschließt.

> Das Heimatmuseum öffnet am Sonntag seine Türen. Es ist von 14 bis 17 Uhr besuchbar.

> Im Rahmen der Aktion Kunstsonntag von "Kunst Heidelberg" ist die Galerie Julia Philippi von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Die Ausstellung "Im Hinterland der Idylle" kann somit auch am Sonntag besucht werden.

Eppelheim

> Das erste Spielerfest des ASV findet am Samstag von 12.30 bis 18 Uhr statt. Gemeinsam mit der AOK und unter der Schirmherrschaft von Capri Sun werden die einzelnen Abteilungen präsentiert und Möglichkeiten zum Spielen und Ausprobieren gegeben. Der ASV-Sportplatz öffnet direkt um 12.30 für ein vielseitiges Spiel- und Sportprogramm: Von Badminton über Beachvolleyball, Tischtennis und Fußball ist einiges geboten.

> Das Sommerfest des Tennisclubs findet am Samstag ab 18.30 Uhr statt. Vor dem Sommerfest werden die Jugendclubmeisterschaften sowie ein Just-For-Fun-Mixedturnier für Erwachsene gespielt. Alle Informationen sind unter www.etc-eppelheim.de zu finden.

Gaiberg

> Das Gemeindefest der evangelischen Kirchengemeinde findet am Sonntag ab 14 Uhr in der Peterskirche statt. Es startet mit einem Gottesdienst mit Kirchen- und Kinderchor sowie dem Ensemble Phoenix. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen rund um die Kirche.

Heiligkreuzsteinach

> Das Hilsemer Schleppertreffen startet am Sonntag ab 10 Uhr in Hilsenhain. Alte Schlepper, landwirtschaftliche Zugmaschinen und andere Oldtimer werden auf Einladung der Hilsemer Dorfgemeinschaft auf der Festwiese ausgestellt.

Leimen

> Die Hofflohmärkte finden am Samstag von 10 bis 15 Uhr in Leimen-Nord, also nördlich einer Linie Heltenstraße, Rathausstraße und Sandhäuser Weg, statt. Dazu lädt die Initiative "Leimen Legt Los" ein.

> Zum Sommerfest lädt der Förderverein Arul Trust Mitglieder und Interessierte in den Pfarrgarten, Graben 20, ein. Am Samstag ab 15 Uhr wird gegrillt, zudem gibt es ein Programm für Kinder und ein Glücksrad. Der Erlös geht ausschließlich an soziale Projekte.

> Das Begegnungscafé im Quer öffnet am Sonntag von 15 bis 17 Uhr seine Tore. Es gibt kostenlosen Tee, Kaffee und Gebäck zu geselligen Gesprächen.

> Nach dem Sonntagsgottesdienst um 10.30 Uhr lädt das Gemeindeteam St. Aegidius in St. Ilgen ab 11.30 Uhr zum Sommerfest rund um das Maximilian-Kolbe-Haus ein. Um ein schönes Kuchenbuffet zusammenstellen zu können, wird um eine Kuchenspende bis Sonntag 10 Uhr gebeten.

Lobbach

> Ein Samstagstreff der Blasmusik findet auf dem Platz hinter dem Rathaus statt. Der Musikverein Waldwimmersbach startet am Samstag um 16 Uhr mit der Bewirtung. Ab 17 Uhr spielt die Feuerwehrkapelle Hüffenhardt, ab 19.30 Uhr musiziert der Musikverein Waldwimmersbach.

> Die Ausstellung "Ansichten und Einsichten" wird am Sonntag um 18 Uhr eröffnet. Bis zum Sonntag, 8. September, wird die Ausstellung in der Manfred-Sauer-Stiftung, Neurott 20, zu sehen sein.

Mauer

> "Vom Menschen der Urzeit" – So heißt eine öffentliche Führung des Vereins Homo heidelbergensis von Mauer – sie findet am Sonntag ab 14 Uhr statt. Treffpunkt ist das Heidsche Haus. Dr. Gerd Eilers leitet die Führung. Der Eintritt ist frei.

> Ein Taufgottesdienst findet am Sonntag ab 10 Uhr am Karlsbrunnen statt. Pfarrerin Friedericke Brixner tauft sechs Kinder, der Posaunenchor wirkt mit. Sitzgelegenheiten wie Picknickdecken oder Klappstühle müssen selbst mitgebracht werden.

Meckesheim

> Ein Shootout und Neunmeterschießen des FC Germania Meckesheim-Mönchzell findet am Samstag ab 15 Uhr auf dem Sportgelände des FC Germania statt. Für Speisen und Getränke wird gesorgt.

> Das Sommerfest der evangelischen Kirche in Meckesheim und Mönchzell findet ab 11 Uhr, nach dem Sonntagsgottesdienst, statt. Zunächst wird gegrillt, und am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen sowie Spielmöglichkeiten für Kinder im Garten der Villa Ditzel, Prof.-Kehrer-Straße 15/2.

> Einen Blasrohr-Cup veranstaltet der Schützenverein am Sonntag in Schützenhaus. Der Wettkampf mit über 80 Blasrohrschützen beginnt um 10 Uhr. Die Siegerehrung ist für etwa 17.30 Uhr angesetzt.

Neckargemünd

> Das Reparaturcafé Waldhilsbach öffnet am Samstag im Bürgerkeller, Schulstraße 8, seine Türen. Los geht’s um 10 Uhr.

> Beim Oriental-Beach-Festival im Abona Beach hauchen am Samstag die "Tanzträume Bammental" der Strandbar am Neckar orientalischen Flair ein. Neben Bazarständen und arabischer Küche treten von 14.30 bis 18.30 Uhr unterschiedliche Tänzerinnen auf einer offenen Bühne auf. Um 19.30 Uhr startet dann die professionelle Bauchtanzshow. Im Anschluss können die Besucher selbst zu arabischen Klängen das Tanzbein schwingen.

> Bossa-Nova-Klänge zum Wochenmarkt: Die Band "Bossa PaTi" rundet am Samstag von 10.30 bis 12.30 Uhr den Einkaufsbummel auf dem Marktplatz mit südamerikanischen Klängen ab.

> Eine Mitmach-Aktion im Rahmen der Ausstellung "Sphäre" von Lotte Günter findet am Samstag um 15 Uhr im Menzerpark statt. Hierbei können Teilnehmer an einer Farbwolke mit gestalten, die aus Bändern, Wolle und Organzastreifen im Park gespannt werden. Die Ausstellung kann noch bis Sonntag, 18. August, im Museum im Alten Rathaus besucht werden.

> Eine Expedition zu den Waorani im Regenwald Ecuadors ist für Interessierte am Sonntag um 18 Uhr in der Villa Menzer möglich. Dort findet ein Fotovortrag von Norbert Becke im Rahmen der Ausstellung Begegnungen statt. Eine Platzreservierung ist auf der Internetseite www.villamenzer-neckargemuend.de möglich.

> Sommer- und Familienfest feiert der SV Waldhilsbach am Sonntag. Es beginnt um 11 Uhr auf dem Sportgelände Waldhilsbach.

> "Ruht ein wenig aus!", so lautet das Motto des ökumenischen Gottesdienstes in der Arche am Sonntag um 11 Uhr. Mitgestaltet wird dieser vom Arche- und Posaunenchor. Es gibt auch einen Kindergottesdienst, im Anschluss wird zum gemütlichen Ausklang mit Mittagessen eingeladen.

> Eine öffentliche Führung durch die Burg Dilsberg findet am Sonntag statt. Interessierte können hier Wissenswertes über die Burgfeste und ihre wechselvolle Geschichte erfahren. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Burginnenhof.

> Das Sommerkonzert der ChorYfeen, des Frauenchors des Sängerbundes Dilsberg, findet am Sonntag ab 18.30 Uhr in der evangelischen Kirche Dilsberg statt. Gesungen werden internationale Frühlings- und Sommerlieder.

Neckarsteinach

> Ein Oldtimertreffen der VW-Golf-Country-Liebhaber findet am Samstag auf dem "kleinen Neckarlauer"-Parkplatz statt. Am Samstag gegen 13 Uhr findet sich die Gruppe mit über 40 Fahrzeugen dort ein, bevor sie um 15.30 Uhr zu einer Odenwaldrundfahrt aufbricht.

Nußloch

> Bayrischer Abend beim Sommerfest des Tennis-Clubs: Highlights am Samstag sind der Fassanstich um 19 Uhr, der Auftritt des Bayern- und Gebirgstrachten-Vereins Heidelberg um 19.30 Uhr und um 20.15 Uhr sowie die Band Lost and Refound, die ab 21 Uhr mit rockigen Oldiehits auftritt. Trachten und Lederhosen sind gerne gesehen.

> Zum Kids Day lädt das Zentrum Aktiver Prävention am Samstag ein. Dieser findet von 15 bis 18 Uhr statt.

> Nach dem Patronatsfest, das um 10.30 Uhr in der St. Laurentius Kirche in Nußloch gefeiert wird, lädt die Kirchengemeinde zu einem geselligen Beisammensein im Laurentiusgarten neben der Kirche ein.

> Das Dîner en Blanc der Initiative "Nußloch intakt" findet am Sonntag im Park an der Hauptstraße statt. Man kommt möglichst weiß gekleidet und bringt alles Notwendige selbst mit: Tische und Stühle, Speisen und Tischdecke. An der Burgstraße kann ab 16 Uhr zum Entladen mit Fahrzeugen gehalten werden. Ab 17 Uhr beginnt das Dinieren.

Sandhausen

> 50 Jahre Volleyball in Sandhausen werden am Samstag in der Hardtwaldhalle und an der Grillhütte am Walter-Reinhard Stadion gefeiert. Das Fest der Volleyball-Abteilung der Turngemeinde (TG) beginnt um 10 Uhr mit den Volleyball-Ortsmeisterschaften, ab 12 Uhr wird gegrillt, und ab 14 Uhr startet das Kinderprogramm mit Hüpfburg und Kinderschminken. Ab 18 Uhr wird es eine Siegerehrung zu den Ortsmeisterschaften geben, bevor die abendliche Party startet.

> Das Sommernachtsfest des Tennisclubs Sandhausen (TC 1970) am Samstag bietet neben dem offiziellen Teil ab 19 Uhr auch eine Party ab 20.30 Uhr. Helenas Flammstube wird die Speisen zubereiten, Getränke gibt es an der "TC 70-Bar".

> Das Waldfest des Musikvereins (MV) findet an diesem Wochenende auf dem Waldfestplatz statt. Am Samstag um 16 Uhr geht’s los. Der Musikverein Plankstadt spielt von 16.45 bis 18.45 Uhr, im Anschluss treten die Gaiberger Musikanten auf, gefolgt von der "Glow Party" ab 21 Uhr mit DJ Mirco.

Am Sonntag startet von 10 bis 12 Uhr der SFK Leimen mit dem Programm, gefolgt vom Jugendorchester der MV Sandhausen und Nußloch von 12.15 bis 13.15 Uhr. Von 13.30 bis 15.30 Uhr spielt der Musikverein Nußloch, anschließend die Stadtkapelle Walldorf von 15.45 bis 17.45 Uhr. Zum Abschluss des Fests spielt der Musikzug Nußloch von 18 bis 20 Uhr.

Schönau

> Das Stadtfest wird an diesem Wochenende gefeiert. Offiziell eröffnet wird die Veranstaltung der Stadt am Samstag um 14.30 Uhr auf der Bühne. Aber bereits zuvor beginnen von 14 bis 18 Uhr das Basteln mit der Kernzeit auf der Wiese und das Bullriding von 14 bis 20 Uhr auf der Wiese. Der evangelische Kindergarten Altneudorf und die Carl-Freudenberg-Schule treten um 14.40 Uhr auf. Von 15 bis 18 Uhr gibt es auf dem neuen Marktplatz Ballonmodellage. Auf der Bühne startet um 15.30 das Kinderhits-Konzert, um 16.30 Uhr das Bürgermeister-Bingo und ab 20 Uhr das Konzert der "New Band in Town".

Am Sonntag geht’s um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Bühne direkt weiter. Ab 12 Uhr singt dort auch der Kinderchor Liederkranz, im Anschluss um 12.15 Uhr findet die "TSV Zumba Kids Show" statt. Der Mitmach- und Infostand des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald befindet sich von 12 bis 16 Uhr auf der Wiese. Hier starten auch von 13 bis 15 Uhr der Mitmachzirkus und ab 15 Uhr eine kleine Akrobatikshow.

Ab 12.30 Uhr ziehen Trommler vom Neuen Marktplatz zum Stadtkern, und im Stadtgarten findet von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr ein Kinderflohmarkt statt. Am Brunnen steht von 14 bis 18 Uhr ein Eiswagen bereit. Auf der Bühne treten ab 15.30 Uhr die "Trauerschnallen" auf, im Anschluss folgt das Konzert "Palito Ache Latin Musik".

Spechbach

> Das Grümpelturnier "Spechbach Open" des Tennisclubs (TC) und die Ortsmeisterschaft der Spechbacher Bürger und Vereine findet an diesem Freitag, 19. Juli, und am Samstag statt. Interessierte Zuschauer können sich auf der TC-Anlage einfinden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Spiele beginnen heute um 17 Uhr und am Samstag um 10 Uhr.

Wiesenbach

> Anlässlich der 50-jährigen Sängerfreundschaft zwischen dem Liederkranz Waldhilsbach und dem Coro San Romedio aus der italienischen Provinz Trentino findet am Samstag ab 19 Uhr ein Jubiläumskonzert statt. In Kooperation mit den Wiesenbacher Gesangsfreunden findet das Konzert in der Biddersbachhalle in Wiesenbach statt.

Wilhelmsfeld

> Eine zweistündige Wanderung findet am Sonntag um 11 Uhr ab dem "Langen Kirschbaum" statt. Mit dem Verein "Gegenwind Schriesheim" wird Richtung Weißer Stein gewandert. Nach der Einkehr im Gasthaus "Weißer Stein" geht es wieder zurück. Für die knapp fünf Kilometer werden festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung empfohlen.

> Ein Jugendkartslalom zum 40. Jubiläum des ASC und des MSC Oftersheim findet am Sonntag ab 9.30 Uhr vor der Odenwaldhalle statt. Los geht es mit der ersten von fünf Altersklassen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt, und Besucher erhalten zu den Einblicken in die Entwicklung des Kartsports auch die Möglichkeit, das neue Elektro-Kart des Vereins zu sehen.