Von Hans-Joachim Of

Östringen. "Keep on Rocking" – von Beginn an und noch immer. An ein Ende denkt noch keiner. "The Galaxis" freut sich darauf, nach der Pandemiepause das Bandjubiläum "50+3" am 31. Oktober um 19 Uhr, Einlass 18 Uhr, in der Hermann-Kimling-Halle, Mozartstraße 1 in Östringen, zu feiern.

Formiert hatte sich die Band 1970. "In Östringen und den Kellerräumen von Robert Ahls Eltern wurde zunächst geprobt was das Zeug hielt. Schließlich wollten wir bei den anstehenden Liveauftritten gut gerüstet an den Start gehen", berichtet Lothar Heim. Er hatte den ersten Bandmanager Norbert Hassis bereits nach einem Jahr abgelöst. Die Gründungsbesetzung bestand aus Robert Ahl, Peter Pfeifer, Wolfgang Häfner und Helmut Benz.

Nachdem die ersten Auftritte bei kleineren Anlässen überzeugten, eroberten sie das Publikum von der Kraichgauhalle in Bad Schönborn aus. Durch ihren Sieg beim Kapellen-Wettstreit 1973 in Bruchsal avancierte "The Galaxis" zur Kultband im Kraichgau. Nach einer erfolgreichen Zeit mit wechselnder Besetzung mussten die Musiker privaten und beruflichen Dingen wieder mehr Priorität einräumen. Die freundschaftliche Trennung auf Zeit erfolgte 1975.

Ahl gründete zwischenzeitlich die "Robert-Ahl-Band", übernahm die musikalische Leitung von "Sweet-Soul-Music", die er noch immer innehat, und spielte viele Jahre in der Phil Collins/"Genesis"-Coverband "Phil". Schlagzeuger Rühl wurde noch im selben Jahr von Herbert Grönemeyer entdeckt und unterstützt ihn seitdem auf dessen Konzerten und im Studio.

Bald hatte die Gruppe aber wieder zusammengefunden und spielte bei Konzerten Klassiker der Beatles, Rolling Stones, Animals oder von Joe Cocker. Trotz beruflicher Verpflichtungen blieb immer Zeit für die Musik. Aktuell sind von der Besetzung der ersten Phase noch Ahl (Orgel und Gesang), Heim (Management und Gesang) und Pfeifer (Gitarre, Trompete, Gesang) übrig. Gemeinsam mit ihnen auf der Bühne stehen beim Jubiläum Ulrich Hoffner (Keyboard, Gitarre, Gesang), Bernd Niederer (Gitarre, Gesang), Michael Steltz (Bass) und Armin Rühl (Schlagzeug, Gesang).

Die Jubiläumsparty steht unter dem Motto "Keep On Rocking". Auch nach mehr als 50 Jahren verspricht "The Galaxis" musikalische Unterhaltung – in diesem Fall gemeinsam mit Freunden: Waldo Weathers, 15 Jahre Saxofonist bei James Brown, Marion La Marché, eine bekannte Janis Joplin-Interpretin, und weitere Musiker wie Siggi Zundl, Willi Heim, Helmut Benz, aber auch ein Bläsertrio aus Uwe Hirschgänger, Wolfgang Bugger und Marco Vincenzi, gehören zur Besetzung der "All-Star-Band".

Den Auftakt des Konzertabends macht die Gruppe "Syntax", bevor die "All-Star-Band" die Stimmung nach oben treibt und gegen 23 Uhr "The Galaxis" als Höhepunkt den Abend beschließen. Weitere Informationen sowie Tickets im Vorverkauf für 15 Euro sind erhältlich telefonisch unter 0 72 53/ 92 42 27 oder 0 72 53/ 9 22 50, bei Optik Geider in Östringen und unter www.thegalaxis.de. Tickets an der Abendkasse kosten 18 Euro.