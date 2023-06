Wiesloch. (tt) Als "wichtigen und richtigen Schritt" bezeichnet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Wiesloch-Walldorf in einer Stellungnahme die Entscheidung des Gemeinderates, die Untere Hauptstraße für den Radverkehr freizugeben.

"Menschen, die das Fahrrad als tägliches Fortbewegungsmittel nutzen, hatten in Wiesloch bislang keine praktikable Möglichkeit, die Stadt von Nord nach Süd oder andersherum zu durchqueren", heißt es vom ADFC. Weder die viel befahrene Heidelberger Straße noch die Bergstraße mit anschließender Nutzung des Weges am Leimbach entlang seien eine Alternative.

Die Bergstraße sei für Radfahrer ohne E-Bike zu steil, außerdem sei sie mit fahrradfahrenden Kindern bergab gefährlich: Viele Autofahrer aus der Gartenstraße/Friedrichstraße würden häufig übersehen, dass sie dort Vorfahrt gewähren müssen. "Der Weg, der am Leimbach entlang zur Hauptstraße führt, ist in erster Linie ein Spazierweg, auf dem viele Eltern mit ihren Kindern unterwegs sind. Er ist aufgrund seiner Führung schlecht einsehbar, so dass hier die potenzielle Gefährdung von zu Fuß Gehenden eher größer ist als in der breiten, gut überschaubaren Fußgängerzone", so der ADFC.

Pendler sähen die Durchquerung einer Fußgängerzone auch nur als zweitbeste Möglichkeit – eine beste gebe es aber in Wiesloch nicht: "Klar ist, dass alle Radfahrer Rücksicht nehmen, Schrittgeschwindigkeit fahren und dem Fußverkehr Vorrang gewähren müssen", unterstreichen die Zweirad-Vertreter. Das Fehlverhalten Einzelner könne und dürfe kein Maßstab dafür sein, ob eine Maßnahme gut oder schlecht sei.

Wiesloch könne durch die Öffnung der Fußgängerzone für den Radverkehr nur gewinnen: "Die positiven Effekte von fahrradfreundlicher Infrastruktur auf den Einzelhandel sind in internationalen und nationalen Studien wiederholt belegt worden. Radfahrende wissen die räumliche Nähe von Einkaufsmöglichkeiten zu schätzen, nutzen diese häufiger als Autofahrer und geben im örtlichen Einzelhandel mehr Geld aus", so der ADFC.

Weiter heißt es in der Stellungnahme: "Die eigentliche Gefährdung für Kinder und einen Einkaufsbummel in der Stadt – nur wo Geschäfte sind, kann man auch Schaufenster ansehen – stellt nicht der Radverkehr dar, sondern zwei wesentliche andere Dinge: die Lärm- und Schadstoffbelastung durch den motorisierten Individualverkehr und die Tatsache, dass nicht mehr vor Ort eingekauft wird, sondern im Online-Handel."

Die ganztägige Öffnung der Fußgängerzone für den Radverkehr sei keine Bedrohung: "Sie ist ein Gewinn."