Von Meike Paul

Hirschberg. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Die Aktiven der Odenwaldklubs (OWK) in Leutershausen und Großsachsen haben sich das bekannte Goethe-Zitat auf ihre Fahnen geschrieben und mobilisieren die Menschen seit jeher dazu, die Region zu Fuß zu erkunden.

Viele Wandertouren gibt es in jedem Jahr – und das beinahe für jede Fitness. "Wobei man schon sagen muss, dass unsere Gruppierung zunehmend überaltert und wir es daher etwas ruhiger angehen", so die Leutershausener OWK-Vorsitzende Gisela Beer, deren Gruppierung konstant aus 330 Mitgliedern besteht.

Da kann sich ihr Pendant in Großsachsen, Felicitas Gärtig, nur anschließen. "Etwa 60 Prozent unserer Mitglieder sind über 80 Jahre alt. Daher bieten wir neben den langen und durchaus anstrengenden Monatswandrungen auch Seniorenwanderungen und Spazierwanderungen an."

Während die Monatswanderung bis zu 13 Kilometer Strecke umfassen kann, geht es in den anderen Formaten gemächlicher zu. Auch Höhenmeter werden kaum zurückgelegt. Hier sind Hildegard Chierici, Erna Hahn und Ulrike Pattberg führend, die sich gerne Routen und Strecken überlegen. "Natürlich für unsere rund 113 Mitglieder, von denen noch etwa 40 aktiv sind. Aber auch für Gäste", sagt Gärtig. Die seien bei den OWK-Gruppierungen immer willkommen. Ansonsten plant Wanderwartin Angelika Stabenow und freut sich dabei auch immer über Ideen und Input.

Und weil die Altersstruktur ein zunehmendes Problem ist, probieren die Aktiven, ihr Angebot für verschiedene Akteursgruppen attraktiv zu gestalten. In Großsachsen habe man im Rahmen einer Familienwanderung schon Großeltern eingeladen, ihre Enkel mitzubringen, und sei dann den Grüffelo-Weg in Weinheim abgelaufen.

Mit Basteleinheit und vor allem Kinderwagen-tauglich. In naher Zukunft wolle man auch mit dem BUND in Hemsbach gemeinsame Sache machen und zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. "Dann wollen wir auf unserem Wanderausflug auf die Rohrwiesen etwas über Amphibien lernen", erklärt Gärtig. Für Neuzugänge, Wünsche und Anregungen ist man bei beiden Klubs offen.

Termine des OWK Großsachsen

Die Seniorenwanderungen sind für 19. Juni, 17. Juli, 21. August, 18. September, 16. Oktober, 20. November und 18. Dezember geplant. Für gewöhnlich treffe man sich dazu gegen 10.15 Uhr am RNV-Bahnhof Großsachsen. Eine Anmeldung ist aber bei Hildegard Chierici unter der Telefonnummer 06201/55344 erforderlich.

Die Spazierwanderungen werden von Felicitas Gärtig organisiert, bei ihr ist auch eine Anmeldung unter 06201/68120 erforderlich. Am 25. Juni soll so der Karlstern in Mannheim erkundet werden. Und am 23. Juli das Gorxheimer Tal, die Kneippanlage und der Schlosspark in Weinheim.

Gemeinsam wolle man dann am 25. September den höchsten Punkt in Mannheim gipfelstürmen, am 29. Oktober wandelt die Truppe historisch durch Großsachsen, und am 26. November geht es auf den Blütenweg von Leutershausen nach Schriesheim. "Diese Ausflüge haben auch immer noch eine kulturelle Komponente", verspricht Gärtig.

Als nächsten größeren Termin geht es am 28. Mai auf eine Spazierwanderung rund um Bensheim. "Dabei wollen wir uns das Fürstenlager und das Metzendorf-Viertel anschauen und bis hoch auf den Berg zum Kirchberghäusl wandern", sagt Gärtig. Die Wanderstrecke beträgt etwa 5,5 Kilometer und die reine Gehzeit beträgt etwa zwei Stunden. Die Anmeldung erfolgt über die Rufnummer 06201/53310.

Daneben hat es Tradition, dass in Großsachsen mehrtägige Wanderungen organisiert werden. Seit zwei Jahren hat das der Verein aber in professionelle Hände gegeben. Hirschreisen hat einen Ausflug vom 25. bis 31. August nach Hamburg organisiert. Dort will man dann an Alster, Elbe und Wandse wandeln. Die Anmeldung erfolgt direkt beim Reiseunternehmen.

Termine des OWK Leutershausen

Am 1. Juni geht es für die Truppe auf den Draisinenweg von Wald-Michelbach nach Mörlenbach. Ansonsten hat sich Vorsitzende Beer in ihrer Funktion als Wanderwartin viele schöne Routen rausgesucht. Unterschieden wird in Leutershausen in Tages- und Halbtageswanderungen.

Einen ganzen Tag (6. Juli) wollen die Leutershausener beispielsweise Bensheim erkunden. Reichelsheim wird am 3. August umwandert, die Mehlinger Heide am 31. August. Am 7. September geht es von Aschbach nach Raubach und am 26. Oktober nach Grasellenbach. Als Halbtageswanderung will man mit Waldvesper an die Pflanzschule am 18. Juli aufbrechen und am 14. Dezember eine kleine Abschlusswanderung machen.

Auch in Leutershausen gibt es einen mehrtägigen Ausflug. Diesmal soll es vom 15. bis 22. September an den Attersee gehen. Daneben lädt Helga Schröder zu Mittwochswanderungen ein.

"Für gewöhnlich starten wir in Leutershausen an der RNV-Haltestelle. Meistens fahren wir auch in der Bahn, die unsere Mitglieder aus Schriesheim und Weinheim ebenfalls einsammelt", so Beer. Anmeldung zu den einzelnen Touren und weitere Informationen unter 06201/54264.