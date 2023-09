Wiesloch. (RNZ) Der einzige Bewerber für die Oberbürgermeisterwahl am 1. Oktober, Amtsinhaber Dirk Elkemann, wird sich am Montag, 18. September, um 19 Uhr, im Staufersaal des Palatins öffentlich vorstellen. Nach einem Beschluss des Gemeinderates finden diese Vorstellungen auch in den Stadtteilen statt: In Schatthausen am Samstag, 23. September in der Mehrzweckhalle, in Baiertal am Dienstag, 26. September im katholischen Gemeindehaus. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Elkemann hat dabei 15 Minuten Zeit, um sich und sein Wahlprogramm zu präsentieren. Danach haben die Wieslocher Gelegenheit, ihm Fragen zu stellen. Wer eine Frage stellt, muss sich mit Namen und Anschrift vorstellen. Das Ende der Vorstellung bildet das kurze Schlusswort des Kandidaten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit für persönliche Gespräche.