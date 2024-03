Von Sabrina Lehr, Benjamin Miltner und Christoph Moll

Leimen. Das war ein glasklarer Sieg: John Ehret (parteilos) wird neuer Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Leimen. Der Bürgermeister der Elsenztalgemeinde Mauer setzte sich am Sonntag gleich im ersten Wahlgang mit sage und schreibe 63,8 Prozent der Stimmen durch. Damit ließ er Leimens Beigeordnete Claudia Felden (FDP) mit 24,7 Prozent und Bammentals Bürgermeister Holger Karl (CDU) mit 11,3 Prozent klar hinter sich. Ehret wird im Juni Nachfolger von Hans D. Reinwald (CDU), der nach acht Jahren nicht mehr zur Wiederwahl antrat. Die Wahlbeteiligung lag bei nur 38,6 Prozent. Damit ist auch klar: Mauer braucht einen neuen Bürgermeister.

Schon kurz vor dem Schließen der Wahllokale um 18 Uhr machte das "Gerücht" die Runde, dass es schnell gehen könnte. Der Grund dafür war aber nicht der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Erdrutschsieg Ehrets, sondern die sich abzeichnende niedrige Wahlbeteiligung. Schon gegen 18.30 Uhr sollte das Ergebnis feststehen. Ganz so schnell ging es dann aber noch nicht.

Hintergrund > Wahlberechtigte: 20.479 > Wähler: 7908 > Wahlbeteiligung: 38,6 % > Gültige Stimmen: 7877 Davon entfielen auf... > John Ehret (parteilos): 5029 (63,8 %) > Claudia Felden (FDP): 1944 (24,7 [+] Lesen Sie mehr > Wahlberechtigte: 20.479 > Wähler: 7908 > Wahlbeteiligung: 38,6 % > Gültige Stimmen: 7877 Davon entfielen auf... > John Ehret (parteilos): 5029 (63,8 %) > Claudia Felden (FDP): 1944 (24,7 %) > Holger Karl (CDU): 889 (11,3 %) > Sonstige: 15 (0,2 %) Da John Ehret mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhielt, ist er direkt zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Leimen gewählt. [-] Weniger anzeigen

Als um 18.16 Uhr das erste Wahlergebnis aus dem kleinen Ortsteil Ochsenbach eintraf, war die Richtung für den Abend vorgegeben: Überwältigende 71,26 Prozent holte Ehret hier – und es blieb stadtweit das beste Ergebnis für den 52-Jährigen. Felden kam hier auf 19,5 Prozent, Karl auf 8,0 Prozent.

Nur zwei Minuten später traf das Ergebnis aus einem Wahllokal im Stadtteil St. Ilgen ein. Und dann war klar, dass Ochsenbach kein Ausreißer war: Denn im Stadtteil, in dem Felden mit ihrer Familie lebt, holte Ehret – wie am Ende in allen Bezirken – die absolute Mehrheit. Konkret waren es in diesem Wahllokal 51,27 Prozent – Ehrets "schlechtester" Wert an diesem Wahlabend. Felden holte 27,9 Prozent, Karl 20,3 Prozent. Mit der Auszählung der weiteren Bezirke war klar: Das ist längst kein Trend mehr. Überall Werte von deutlich über 50 Prozent für Ehret, eher 60, teilweise sogar 70.

Kurz vor 19 Uhr war dann auch der 23. und letzte Bezirk ausgezählt. Und es stand der Wahlsieg. Großer Applaus brandete im Alten Rathaus auf und John Ehret küsste erst einmal seine Frau Katja. Claudia Felden und Holger Karl gehörten zu den ersten Gratulanten.

Dann ging es nach draußen, wo der Musikverein aus St. Ilgen und die Stadt- und Feuerwehrkapelle aus Leimen dem neuen OB musikalisch gratulierten – beziehungsweise auf den Rathausbalkon, auf dem einst Tennislegende Boris Becker – heute Ehrenbürger – für seinen Wimbledon-Sieg bejubelt wurde. Diesmal stand dort John Ehret. Als Noch-OB Hans D. Reinwald das Ergebnis offiziell verkündete, brandete noch einmal Applaus auf. "Damit ist John Ehret bereits im ersten Wahlgang zum neuen OB gewählt", sagte er und bat alle, das Ergebnis zu akzeptieren und den neuen Oberbürgermeister zu unterstützen. "Es ist keine einfache Aufgabe, die vor ihm liegt", sagte Reinwald mit Blick auf die zahlreichen Baustellen im wörtlichen und übertragenen Sinne – vor allem die unklare Zukunft des Mega-Projekts "Treffpunkt Leimen" im Zentrum. "Das geht nur, wenn man zusammenhält im Gemeinderat, in der Verwaltung und in der Bürgerschaft", betonte Reinwald.

Dann folgte der Auftritt von John Ehret. Der parteilose Bürgermeister von Mauer, der für die Freien Wähler im Kreistag sitzt, bedankte sich bei seinen Wählern und bei seinen Mitbewerbern. Das Verhältnis zu Felden und Karl sei gut. Ehret betonte, dass er sich auf die neue Aufgabe freue. "Morgen beginnt die Arbeit wieder, die Herausforderungen sind gegeben, morgen werde ich mich an die Übergabe machen." Nun werde aber erst mal gefeiert.

Im Gespräch mit der RNZ strahlte John Ehret übers ganze Gesicht: "Super, überwältigend." In dieser Höhe habe er nicht mit dem Ergebnis gerechnet, sei aber umso glücklicher. "Das Ergebnis bestätigt meine gute Arbeit in Mauer", meinte er. "Jetzt muss man aber breite Schultern haben, man spürt schon die Erwartungshaltung, die ich nicht enttäuschen will." Das deutliche Ergebnis sei ihm aber wichtig, so könne er mit Rückenwind ins neue Amt starten.

Claudia Felden zeigte sich etwas enttäuscht, aber auch erschöpft vom langen Wahlkampf. "Ich habe mir mehr versprochen, aber jetzt wird nach vorne geblickt und gut zusammengearbeitet – wir kennen uns ja seit zehn Jahren, das wird klappen", betonte die 63-jährige Leimener Bürgermeisterin, die bereits 2008 angetreten und damals noch 42,6 Prozent geholt hatte. Vor acht Jahren hatte sie 5,6 Prozent bekommen, obwohl sie gar nicht auf dem Stimmzettel stand.

Auch für Holger Karl war es kein schöner Abend: "Es gab schon schönere Tage", sagte der 58-Jährige. "Aber das ist ein klarer Wahlsieg für John Ehret, er hat wohl den Nerv der Menschen getroffen." Er sei etwas enttäuscht, aber so sei Demokratie und das müsse man akzeptieren. "Jetzt geht es in Bammental weiter", so Karl. Das Ergebnis wollte er noch nicht analysieren, stattdessen erst drüber schlafen.

Update: Sonntag, 24. März 2024, 20.58 Uhr

Leimen. (lesa) Es ist soweit: Nach Wochen des Wahlkampfs sind die Leimener am Sonntag, 24. März, dazu aufgerufen, ihren neuen Oberbürgermeister zu wählen.

Von 8 bis 18 Uhr können die Bürger ihre Stimmen für Holger Karl (CDU), Claudia Felden (FDP) und John Ehret (parteilos, für die Freien Wähler im Kreistag) abgeben. Das Ergebnis verkündet OB Hans D. Reinwald im Anschluss auf dem Balkon des Alten Rathauses.

Mit dabei ist die RNZ: Ab 17.30 Uhr gibt es hier im Liveticker alles rund um den Wahlabend:

