Von Sabrina Lehr

Leimen. Wer mit John Ehret in Leimen unterwegs ist, muss oft anhalten. Der 52-Jährige wird regelmäßig von Menschen erkannt und angesprochen – oder er spricht sie selbst an. Auch im Ortsteil Lingental, wo die RNZ den Bewerber um das Oberbürgermeisteramt in Leimen am Landgut zum Gespräch trifft. Im Vorfeld zur Wahl am Sonntag stellt die RNZ die Kandidaten