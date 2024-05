Nußloch/Brühl. (fhs) Aufmerksamen Spaziergängern hat ein schwarz-weißes Kaninchen sein (Über-)Leben zu verdanken: Dessen Besitzer müssen das Tier auf dem Waldspielplatz in Nußloch ausgesetzt und seinem Schicksal überlassen haben. Das Kaninchen – ein etwa ein Jahr altes, kastriertes Böckchen – befand sich in sehr schlechtem Zustand. Es war laut Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung bereits am vergangenen Sonntag entdeckt worden.

Das Tier hatte eine gebrochene rechte Hinterpfote, eine massive Zahnfehlstellung und entzündete Augen, wie der Tierschutzverein mitteilte. Mit seinen Verletzungen wäre das Kaninchen in der freien Natur nach Einschätzung der Tierschützer nicht überlebensfähig gewesen. Es wurde noch am gleichen Tag zum Kleintier-Pflegeplatz des Tierschutzvereins nach Brühl gebracht. Dort wird es nun betreut, was geraume Zeit in Anspruch nehmen wird. Der Tierschutzverein weist darauf hin, das derartiges Aussetzen eines hilflosen Lebewesens eine Straftat ist.