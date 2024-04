Nußloch. (bmi) "Verstärkung gesucht" – mit diesem Aufruf versucht die Gemeinde gerade ihren Wochenmarkt wieder mit einem breiteren Angebot zu bestücken. Zuletzt waren zwei Ständen weggefallen. Sechs Betreiber bieten weiterhin jeden Freitag von 8 bis 13 Uhr auf dem Lindenplatz ihre Ware feil.

"Der Wochenmarkt ist sehr beliebt und für die Bürgerinnen und Bürger eine tolle Ergänzung zum Nußlocher Einzelhandel", betont Gemeindesprecherin Corinna Künzig gegenüber der RNZ. Nachdem das örtliche Unverpackt-Angebot "Sell & Ebbes" und das Rauenberger Unternehmen Blumen Holl nicht mehr dort präsent sind, suche man aktuell weitere Marktbetreiber und habe daher einen Aufruf gestartet.

"Insbesondere fehlt es an einem Stand mit Blumen und Pflanzen", heißt es in der unter anderem im Sozialen Netzwerk Facebook veröffentlichten Mitteilung. Die Gemeinde hofft, dass sie so Zuwachs zum bestehenden Sextett erhält: Fisch von der Firma Gocht aus Oberhausen, Backwaren von der Bäckerei Mühlenbäcker GmbH aus Zuzenhausen, Käse vom Schlemmerkist’l aus Ketsch, Feinkost Adam aus Mauer, Obst und Gemüse Klever aus Hockenheim und seit der "ersten Stunde" des Wochenmarkts Geflügelspezialitäten Ziegler aus Bammental.

Interessenten melden sich bei der Gemeinde per E-Mail an christian.fingerle@nussloch.de oder unter der Telefonnummer 06224/901147.