Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Das höchste Glück der Erde liegt laut einem Sprichwort auf dem Rücken der Pferde. Davon konnte man sich bei den Nußlocher Pferdesporttagen des Reit-, Fahr- und Pferdezuchtvereins auf der Anlage am Wochenende selbst überzeugen. Nach zwei Jahren Corona-Pause fand nun wieder ein Springturnier der Prüfungen bis Klasse M statt. Rund 400 Starts – einige nahmen an mehreren Prüfungen teil – gab es von Freitag bis einschließlich Sonntag. Ab kommendem Freitag folgt dann an selber Stelle ein Wochenende mit Dressurprüfungen bis Klasse M.

Foto: A. Dorn

"Wir sind froh, die Pferdesporttage wieder durchführen zu können", sagte Ines Baust, Vorsitzende des Reit-, Fahr- und Pferdezuchtvereins. Die Teilnehmer kamen aus der Region im weiteren Sinne – etwa aus Eppelheim, Eppingen, Birkenhof und Pforzheim. Übernachtet wurde in der Region allerdings nicht: Die Reiter machten sich nach den Prüfungen wieder auf den Weg nach Hause. Auch der veranstaltende Verein selbst war mit am Start: Als "Lokalmatadorin" trat Katharina Kralj mit der 13-jährigen Stute Calmara an. Auch Bürgermeister Joachim Förster schaute sich das Turnier an. Er habe zwar schon mal auf einem Pferd gesessen, richtig reiten könne er aber nicht. Dennoch schaute er sich das Turnier selbstverständlich mit Interesse an, wie er gegenüber der RNZ erzählte.

Foto: A. Dorn

Es herrschte eine entspannte Atmosphäre – Glück mit dem Wetter hatte man zumindest am Freitag und Samstag. Am gestrigen Sonntag nieselte es etwas, aber das Turnier fand ohnehin in der Halle statt.

Bevor es an die Prüfungen ging, ritten sich Reiter und Pferde warm. In der Reithalle standen auch einige Hindernisse, über die gesprungen wurde. Danach ging es weiter vor die Prüfungsrichter. Entspannt und interessiert zugleich verfolgte das Publikum das Turnier in der Reithalle. Einige hielten das Ganze per Handy fest, andere fieberten mit. Sie reite hin und wieder auf Ponys und habe unbedingt ein Turnier mal erleben wollen, erzählte eine junge Besucherin. Es sei heute gut gelaufen und sie freue sich, dass der Pferdesport nach der langen Pause wieder aufblühe, meinte wiederum eine Turnierteilnehmerin.

Wer wollte, konnte es sich schmecken lassen: Angeboten wurden verschiedene Speisen, darunter Gyros, Currywurst und Steak. Es gab auch Glühwein, Cappuccino und Waffeln wahlweise mit Nutella, Apfelmus oder Zimt sowie Zucker. Zudem verweilten einige an einem Stand mit Pferde- und Reiterzubehör wie etwa Pferdebürsten, Zaumzeug, Huf-Fett, Reiterstiefel, Handschuhe und drollige Stofftierpferde.