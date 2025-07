Nußloch. (lesa) Es muss ein entsetzlicher Anblick gewesen sein, den Spaziergänger am Samstagmorgen gemacht und der Polizei gemeldet haben: Hunderte Fische trieben mit den Bäuchen nach oben am Stauwehr in Höhe der alten Tongrube im Leimbach. Alle waren tot. In Massen gestorben in dem Gewässer, das durch Nußloch, Leimen und Sandhausen fließt. Wieso die Fische starben, ist noch völlig offen. Fest

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote