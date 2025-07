Wiesloch-Baiertal. (aot) Saliha Cetin mit Ehemann Sükrü und Bruder Selim Sarica haben in Baiertal das Restaurant "Rosengarten" übernommen und als Event-Café neu eröffnet. Alle drei sind Türken, deren Großväter in den 1960er Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland kamen. Sie fühlen sich hier fest verwurzelt, haben aber immer noch Verbindung zur alten Heimat in der Gegend von Kayseri.

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote