Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Gruselig-finster wird es diesmal im Nußlocher Steinbruch. Denn Graf Dracula treibt sich dort an allen Juli-Wochenenden herum – Gänsehaut ist also garantiert. Jener Graf Dracula wurde in den vergangenen Monaten sogar schon an verschiedenen Orten in Nußloch gesichtet – etwa im Ratssaal bei Joachim Förster. Der Bürgermeister sieht allerdings noch