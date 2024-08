Nußloch. (luw) Bis voraussichtlich 31. August finden Kanalarbeiten in der Sinsheimer Straße statt, weshalb wie berichtet für den jeweiligen Bauabschnitt Sperrungen eingerichtet werden.

So wurden am Montagmorgen Absperrungen am Ortseingang von Maisbach kommend aufgestellt. Laut Gemeindeverwaltung können die Anwohner die gesperrten Bereiche befahren, wenn keine Arbeiten stattfinden. Zudem sind deren Grundstücke nachts zwischen 19 und 7.30 Uhr erreichbar. Beim Besuch der RNZ am Montag an der Baustelle umfuhren just mehrere Autofahrer die aufgestellten Absperrungen. Die Gemeindeverwaltung bestätigte auf Nachfrage, dass es sich um eine Vollsperrung handele und die Durchfahrt daher nicht zulässig sei. Nächste Woche führt die Umleitung innerörtlich durch die Burgstraße, danach wieder weiträumig über Maisbach.