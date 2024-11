Von Meike Paul

Weinheim. Zuckendes Licht, volle Tanzflächen, gut gefüllte Gläser. 22 Livebands und DJs lockten bei der 19. Ausgabe des Nightgroove am Samstagabend rund 3500 Besucher in die Innenstadt – in Bars, Kneipen und Cafés.

Das zumindest ergibt die Schätzung von Organisator Michael Barkhausen, der mit dem Verlauf des Abends – oder vielmehr dem Verlauf der