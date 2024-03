Walldorf. (arb) Die Möglichkeit, ein Fahrrad über das Angebot des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar zu entleihen, sei mittlerweile ein wichtiger Baustein der Mobilitätswende vor Ort, so beschrieb es Maximilian Himberger (Grüne) und fand die Zustimmung des Walldorfer Gemeinderats.

Damit das so bleibt, sollen laut Beschluss in der jüngsten Sitzung Walldorfer Bürgerinnen und Bürger die Leihräder künftig täglich für 30 Minuten gratis nutzen und dabei auf zehn zusätzliche Fahrräder zurückgreifen können.

Die Kooperation mit VRN-Nextbike besteht seit April vergangenen Jahres und ist "sinnvoll für Pendler, für Fahrten vom Bahnhof in die Kernstadt", stellte Christian Winnes (CDU) fest. Derzeit stehen an neun Stationen 50 Fahrräder zur Verfügung.

Die Ausleihzahlen bestätigen außerdem, dass die Leihräder inzwischen zum Baustein eines gut funktionierenden Nahverkehrs geworden seien, so Elisabeth Krämer (SPD). Sie werden rege genutzt und ermöglichen unkompliziert, die sogenannte letzte Meile zum Zielort zu überbrücken, ergänzte Maximilian Himberger (Grüne).

Zur Einführung des Angebots gab es ein Freikontingent, der Ausschuss für Technik, Umwelt, Planung und Verkehr (TUPV) hatte in seiner Sitzung im vergangenen Oktober angeregt, dieses Angebot von 30 Gratisminuten wieder einzuführen. Die Kosten dafür liegen bei 24.990 Euro brutto für die Restlaufzeit des Vertrages bis Ende 2025, bei Umsetzung ab dem 1. April.

Die Gemeinde müsse das Angebot mit 1000 Euro monatlich gegenfinanzieren. Als Vorteil sah die CDU-Fraktion vor allen Dingen, "dass Jugendliche und junge Erwachsene in den Nachtstunden eine kostenfreie und flexible Möglichkeit haben, vom Bahnhof nach Hause zu kommen". Schließlich seien 87 Prozent der zurückgelegten Wege in unter 20 Minuten zu schaffen, verwies Krämer auf die Verwaltungsvorlage.

Mit der Wiedereinführung könne man das alternative Mobilitätsangebot noch attraktiver machen, unterstützten auch die Grünen das Angebot. "Im Vergleich zu den Busfahrten gibt es hier auch kein Problem mit unklaren Nutzungszahlen", fügte Himberger hinzu. Schließlich werden alle Fahrten über das Smartphone aufgezeichnet. Einstimmig beschloss der Gemeinderat daher die Wiedereinführung.

Teil des Gesamtpakets wären auch Werbeflügel für das Angebot an den Leihrädern selbst gewesen, zum Preis von 1904 Euro; ebenso einstimmig wie den vorherigen Punkt lehnten die Ratsmitglieder dies jedoch ab. "Das ist Aufgabe des Dienstleisters", sagte Winnes dazu und bekam Unterstützung von Krämer (SPD): Der VRN darf gerne für sich werben, aber auf seine Kosten."

Weniger eindeutig fielen die Meinungen hinsichtlich des letzten Angebotsaspekts aus. Wie Andreas Tisch, Stadtbaumeister Walldorfs, informierte, befinde man sich mit den 50 Fahrrädern an der Kapazitätsgrenze. "Es kommt zu Engpässen, insbesondere am Bahnhof. Daher habe der TUPV das Angebot mit zehn zusätzlichen Leihrädern zum Preis von 8271,20 Euro brutto empfohlen, sofern diese am westlichen Eingang des S-Bahnhofs Wiesloch/Walldorf aufgestellt würden.

Natürlich müsse man sich im Klaren darüber sein, dass diese Räder im Laufe der Zeit an anderen Standorten zu finden sein könnten. Dieser Punkt war es auch, der zu Dissens im Rat führte. "Wir werden dem nicht zustimmen", sprach Winnes für seine Fraktion. "Wir sind der Meinung, dass durch die Anschaffung der neuen Räder das Ungleichgewicht nicht gelöst wird."

Viel eher müsse man den Dienstleister VRN-Nextbike in die Pflicht nehmen, die Leihräder bedarfsgerecht zu verteilen. "Das bedeutet, am Wochenende mehr Fahrräder am Bahnhof."

Dieser Argumentation schloss sich Dagmar Criegee (FDP) an. Wichtiger als mehr Fahrräder sei eine bessere Verteilung. "Wir können von VRN-Nextbike erwarten, dass dafür Sorge getragen wird." Auch Bürgermeister Matthias Renschler sah in der Knappheit ein Verteilungsproblem.

Krämer (SPD) sprach sich für die zehn zusätzlichen Räder raus, allerdings unter der Bedingung, dass sich diese am Bahnhof befänden. "Worüber wir uns freuen würden, wäre, wenn VRN-Nextbike es schafft, die Räder häufiger wieder zurückzubringen."

Diese Bedingung sprach auch Himberger für die Grünen-Fraktion in seiner Zustimmung aus, ebenso wie Criegee für die FDP-Fraktion. "Am Wochenende kommt es oft vor, dass die Räder schon verliehen sind.

Gerade nachts, wenn junge Menschen vom Feiern kommen, kann das zum echten Ärgernis werden", so Himberger. Er äußerte zudem die Befürchtung, dass sich die Lage noch verschärfen könnte, wenn mehr Menschen das Angebot durch die Gratisminuten nutzten.

Trotz unterschiedlicher Ansichten zu der Sache nahm der Gemeinderat das Angebot der zehn zusätzlichen Leihräder mit elf Zustimmungen bei vier Enthaltungen und sechs Gegenstimmen an.