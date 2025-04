Nußloch. (luw) Neues Kapitel im wohl kuriosesten Nachbarschaftsstreit der Region: Beim Versuch einer Beschreibung der jüngsten Entwicklungen im Konflikt zwischen einer Immobiliengesellschaft und der Gemeindeverwaltung könnte man von "Abrüstung" sprechen.

Wobei Leidtragende dieses Streits noch eine dritte Partei ist, die – hierin sind sich alle einig – gar nichts falsch gemacht hat: das Restaurant "La Cantina". Nun jedenfalls hat sich die Lage in der Sinsheimer Straße etwas entspannt. Sowohl Stolperfallen als auch Geruchsbelästigungen sind verschwunden.

Doch der Rechtsstreit geht sozusagen hinter den Kulissen weiter. Dass das Rathaus genau gegenüber des Schauplatzes dieses Streits liegt, ist übrigens reiner Zufall (siehe auch "Hintergrund").

Hintergrund > Der Streit zwischen Gemeinde Nußloch und Eigentümer der Sinsheimer Straße 22 währt bereits seit Jahren. 2020 hatte die Gemeinde die Hausnummer 24 gekauft; laut Gemeinderatsbeschluss sollte hier ein Restaurant mit Außengastronomie angesiedelt werden. Pächter wurde [+] Lesen Sie mehr > Der Streit zwischen Gemeinde Nußloch und Eigentümer der Sinsheimer Straße 22 währt bereits seit Jahren. 2020 hatte die Gemeinde die Hausnummer 24 gekauft; laut Gemeinderatsbeschluss sollte hier ein Restaurant mit Außengastronomie angesiedelt werden. Pächter wurde Gastronom Maximilian Grillo. Die Gemeinde zahlte die erforderlichen Umbaukosten; den Betrag wollte die Verwaltung auf Nachfrage nicht nennen. Laut Grillo eröffnete das Lokal im April 2022. Das Nachbargebäude Nummer 22 erwarb der heutige Eigentümer nach eigenen Angaben im Sommer 2021. Zuerst hatte Grillo die Außengastronomie per Bauantrag genehmigen lassen wollen, zog diesen aber aufgrund rechtlicher Bedenken zurück. Der Gemeinderat entschied im Februar 2022, den hier geltenden Bebauungsplan zu ändern: Der zwischen den Hausnummern 22 und 24 befindliche Teil des Birkenwegs wurde als Fußgängerzone ausgewiesen, die Durchfahrt ist damit nur noch in Ausnahmefällen zulässig. Dazu wurden Poller am Beginn des Wegs installiert. Dagegen klagte der Eigentümer des Gebäudes mit Wohnungen und Gewerbeflächen in der Sinsheimer Straße 22; er bekam in erster Instanz Recht: Stand jetzt müssen die Poller entfernt werden, das Verwaltungsgericht Karlsruhe prüft aktuell eine Berufung seitens der Gemeinde. Diese hat dem Restaurant die Außenbestuhlung außerdem per Sondernutzungsrecht erlaubt, wogegen der Eigentümer ebenfalls vorgeht. luw [-] Weniger anzeigen

In die Öffentlichkeit "geschwappt" war der Konflikt erst im Februar, nachdem er eine neue Eskalationsstufe erreicht hatte: Der Eigentümer der Sinsheimer Straße 22, ein der Redaktion bekannter Geschäftsführer einer Immobiliengesellschaft, hatte eine Metallbox auf den Gehweg vor seinem Gebäude gestellt. Doch nur scheinbar handelte es sich dabei um öffentlichen Grund. Tatsächlich hatten im Zuge dieses Rechtsstreits Vermessungen gezeigt, dass sein Grundstück nicht an der Hauswand endet, sondern dass es sowohl an der Seite zur Sinsheimer Straße als auch zum Birkenweg mehrere Zentimeter auf bisher öffentlich genutzten Gehweg ragt. So wollte der Eigentümer mit der Metallbox, die einige Passanten als "Stolperfalle" kritisierten, lediglich signalisieren: Obwohl dieser Teil zu seinem Grundstück gehört, war er – wenn auch vor Jahrzehnten – von der Gemeinde überbaut worden.

Ursprung des Streits war jedoch die Außenbewirtschaftung am Restaurant "La Cantina". Hierin sieht der Eigentümer, der selbst nicht in der Hausnummer 22 oder in hörbarer Nähe wohnt, eine Lärmbelästigung für seine Mieter. Bürgermeister Joachim Förster betonte derweil gegenüber der RNZ, dass "La Cantina" der einzige Gastronomiebetrieb im Ort sei, dessen Außenbereich bereits um 22 Uhr schließen müsse: "Alle anderen haben eine Erlaubnis bis 23 Uhr für die Außenbestuhlung."

Der Privateigentümer aber gibt an, zum Zeitpunkt des Immobilienkaufs 2021 nichts von den Plänen der Außengastronomie am Nachbargebäude gewusst zu haben. Dem widerspricht die Gemeindeverwaltung unter Verweis auf ein im Sommer 2021 stattgefundenes Gespräch mit dem Eigentümer. Und "La Cantina"-Pächter Maximilian Grillo erklärte sogar, dass bereits im Herbst 2020 für das Gebäude mit der Hausnummer 24 ein "Gastronomiebetrieb mit Außengastronomie" öffentlich inseriert worden sei. Doch der Nachbar pocht auf seine Grundstücksgrenzen und hatte sogar noch lange vor der Metallbox an der Gebäudeseite im Birkenweg direkt am Restaurant die – zuvor an der Rückseite untergebrachten – Mülltonnen seiner Mieter aufgestellt. Insbesondere bei hohen Temperaturen bedeutete dies wiederum eine Geruchsbelästigung für die draußen sitzenden Gäste.

Aber jetzt hat die "Abrüstung" eingesetzt: Nachdem die RNZ zuletzt über den Streit berichtet hatte, suchte der Privateigentümer das Gespräch mit Pächter Grillo. "Er kann eigentlich nichts für diese Situation", bestätigte der Eigentümer nun nochmals auf Nachfrage: "Wir wollen ihm in der Hinsicht nicht im Weg stehen." Also stellte er die Mülltonnen wieder an die Gebäuderückseite und entfernte die Metallbox – unter der Bedingung, dass die Gemeinde eine Kombination aus Pflanzkübel und Sitzbank versetzt: Diese hatte die Gemeinde als indirekte Folge des Streits aufgestellt, weil aufgrund der Metallbox wiederum Parkplätze entfernt werden mussten. "Aber die Passanten haben sich bei uns über diese Kübelbank beschwert, weil sie immer zick-zack laufen mussten", so der Eigentümer. Daher sei die "Kübelbank" nun einige Meter weiter auf einen bestehenden Parkplatz versetzt worden. Auch Grillo bestätigte, dass die Angelegenheit zwischen ihm und dem Eigentümer des Nachbargebäudes vorerst geklärt sei: "Solange die Verfahren noch laufen, lässt er uns in Ruhe ..."