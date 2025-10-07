Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Zu den ohnehin schon vorhandenen Baustellen sind am Montag zwei weitere hinzugekommen. Die RNZ gibt einen Überblick, wo es rund um Heidelberg gerade zu Sperrungen kommt.

> Die B45 bei Mauer soll von Montag und noch bis inklusive Freitag, 11. Oktober, halbseitig gesperrt werden – so kündigte es jedenfalls das für die