Mauer. (bmi) "Auch wir haben seitdem ,kein Bild und Ton‘, keine Internetverbindung, Telefon". Nach dem RNZ-Bericht vom Freitag zum Ausfall von Internet und Festnetz-Telefonie in Teilen Mauers (siehe unten) haben sich weitere Betroffene an die Redaktion gewendet.

Fakt sei, dass seit vergangenen Samstagmorgen auch Teile der Sandklinge vom Ausfall betroffen seien, berichtet ein Anwohner. Seit nun einer Woche beklagen auch Bewohner der Schiller- und Teile der Lessingstraße eine Störung ihres Netzes – just seit der Unwetternacht und genau in jenen beiden Straßenzügen, in denen die Feuerwehr ihren Einsatzschwerpunkt hatte.

"In Anbetracht der häufig anzutreffenden Homeoffice-Situation und damit einhergehenden zwingenden Nutzung des Internets eine langsam unzumutbare Situation", schildert ein Betroffener. "Man merkt, wie abhängig man vom Internet ist", berichtet ein weiterer.

Auf erneute Nachfrage am Freitag bestätigte ein Pressesprecher des zuständigen Anbieters Vodafone den Netzausfall auch für den Bereich Sandklinge. Insgesamt sprach er in den genannten drei Straßen von neun betroffenen Kunden.

Die beiden Störbereiche hingen aber nicht zusammen. Während es sich in der Sandklinge um Einzelfälle handeln soll und dort zumindest Kabel-Fernsehen empfangbar ist, funktioniert bei den vier betroffenen Kunden in der Schillerstraße aufgrund einer defekten Kupplung an einem Verteilerpunkt in der Scheffelstraße gar nichts.

"Die Störungen liegen alle im üblichen Rahmen", betonte der Sprecher. Ein Zusammenhang mit dem Unwetter sei nicht erkennbar. Die gute Nachricht: Für Montag ist der Einbau eines neuen Netzelements am genannten Verteilerpunkt avisiert – und auch die anderen Störungen sollen im Tagesverlauf "nach und nach beseitigt werden", verspricht Vodafone.

Update: Freitag, 1. September 2023, 19 Uhr

Nach dem Unwetter sind Teile von Mauer ohne Internet

Mauer. (bmi) Hat das Unwetter am Freitagabend neben vollgelaufenen Kellern auch den Ausfall von Internet und Festnetz-Telefonie verursacht? Diesen Verdacht legen zumindest die Berichte von betroffenen Anwohnern nahe.

Sie meldeten der RNZ am Mittwoch für die Schillerstraße und Teile der Lessingstraße eine Störung ihres Netzes. Diese sei wie auch das Unwetter am Freitagabend eingetreten und habe seither Bestand. Und zwar genau in jenen beiden Straßenzügen, die die Feuerwehr als zwei Schwerpunkte der Unwettereinsätze mit vielen vollgelaufenen Kellern nannte.

Ein Pressesprecher des zuständigen Anbieters Vodafone bestätigt auf Nachfrage der RNZ "eine lokale Störung" in einem sehr kleinen Teil seines Kabelnetzes in der Gemeinde Mauer. Genauer gesagt seien bei vier Kunden im Bereich der Schillerstraße jeweils Kabel-Fernsehen, Internet und Festnetz-Telefonie vorübergehend nicht verfügbar.

"Ursache ist ein defektes Bauteil innerhalb des örtlichen Verteilerpunktes, über den diese vier Kunden versorgt werden", heißt es weiter seitens des Vodafone-Sprechers. Ob ein Zusammenhang zum Gewitter am Freitag besteht, ließ der Sprecher allerdings unbeantwortet.

Das defekte Bauteil solle zeitnah ausgebaut und durch ein neues Netzelement ersetzt werden. Netz-Anbieter Vodafone bat bis zum Abschluss der Reparatur die Betroffenen um Geduld und Entschuldigung.