Neckargemünd/Neckarsteinach. (bmi) Länger als von den Experten prognostiziert hält sich das kleine Hochwasser am Neckar. Es erreichte am Pegel in Gundelsheim mit 4,13 Meter am frühen Freitagmorgen seinen Hochpunkt. Für das Wochenende sind jedoch sinkende Wasserstände angesagt, sodass der Fluss auch am Neckarlauer in Neckarsteinach in sein Bett zurückkehren sollte.

Update: Freitag, 10. Januar 2025, 21.29 Uhr

Hochwasser – Am hessischen Ufer war Parken unmöglich

Neckarsteinach/Neckargemünd. (bmi) Schnee am Mittwochnachmittag, 10 Grad Celsius plus am Donnerstagvormittag, gefolgt von Sturm samt Temperatursturz und wieder Schnee: Das Wetter spielt rund um Heidelberg gerade verrückt (siehe auch Seite 3).

Das spiegelt sich im Größeren auch auf dem Neckar wider. Hier schwappte bereits die zweite Hochwasserwelle des Jahres durch. Sie fiel allerdings geringer aus, als die Hochwasservorhersagezentrale zuletzt noch prognostiziert hatte. Statt der bis zu 4,40 Meter erreicht der Pegel in Gundelsheim nur knapp 4,00 Meter.

Auch hier spielten die starken Regenschauer am Nachmittag eine Rolle, schien der Scheitel doch bereits gegen 11 Uhr mit 3,80 Meter erreicht – ehe die ergiebigen Niederschläge bis 18 Uhr nochmals für einen rapiden Anstieg sorgten. Für den heutigen Freitag werden aber sinkende Wasserstände bei trocken-kaltem Wetter erwartet.

Wie erwartet wurden in Neckarsteinach ufernahe Gebiete überflutet. Dies ist erfahrungsgemäß ab Werten von 3,40 Meter der Fall. So war etwa auch der Parkplatz am Neckarlauer gesperrt.

In Neckargemünd hatte derweil der Bauhof der Stadt wie angekündigt Warnschilder etwa am baden-württembergischen Neckarlauer aufgestellt, die Sperren für den Parkplatz aber nicht in Kraft gesetzt. Hier werden erst ab einem Pegel in Gundelsheim von 4,50 Meter der Neckarlauer überflutet, ab 4,70 Meter der Parkplatz unter der Friedensbrücke und ab 4,80 Meter die Parkplätze am "Schwanen".

Update: Donnerstag, 9. Januar 2025, 19.45 Uhr

Überflutung in Neckarsteinach steht an

Neckargemünd/Neckarsteinach. (bmi) Ein kleines Hochwasser schwappt am Donnerstag und morgigen Freitag durchs Neckartal. Die Hochwasservorhersagezentale prognostizierte am Mittwochabend, dass der Pegel auf rund 4,20 Meter in Gundelsheim steigen und im Laufe des heutigen Tages seinen Scheitel erreichen soll.

Damit stehen der große und kleine Lauer in Neckarsteinach wohl unter Wasser, während Neckargemünd bei diesen Werten vom Hochwasser verschont bliebe. Die Stadt kündigte dennoch an, vorsorglich Warnschilder aufzustellen.