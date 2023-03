Neckarsteinach/Neckargemünd. (ugh) Gleich am ersten Tag gab’s wieder Stau vor der Ampel. Sie steht seit Dienstag erneut auf der Bundesstraße B37 zwischen Neckargemünd und Neckarsteinach bei der Bahntunnelbaustelle.

Die gute Nachricht ist, dass nun auch die Restarbeiten des zweiten Sanierungsabschnittes voraussichtlich bis Montag, 20. März, abgeschlossen sein sollen. Dies teilte am Dienstag die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil mit.

Die schlechte Nachricht: Bis Abschluss der Arbeiten bleibt die Fahrbahn zur Hälfte gesperrt oder wird zeitweise verengt. Den Begegnungsverkehr regelt besagte Baustellenampel – mit den voraussehbaren Auswirkungen insbesondere in Zeiten stärkeren Fahrzeugaufkommens wie etwa im Berufsverkehr.

In den kommenden Tagen sollen eine vorübergehend errichtete Betongleitwand abmontiert, Schutzplanken geschlagen sowie Restarbeiten im Rampenbereich und im Bereich des Vier-Burgen-Parkplatzes vorgenommen werden. Anschließend wird die Fahrbahn neu markiert.

Die eigentlichen Sanierungsarbeiten am Bahntunnel endeten bereits im Dezember. Für rund 2,2 Millionen Euro wurden unter anderem schadhafte Fugen in der Tunneldecke und an den Seitenwänden sowie Schadstellen und Risse im Beton instandgesetzt.

Fahrbahn, Abdichtung sowie Straßenentwässerung wurden neu hergestellt. Der Bahntunnel war 1988 erbaut worden, um hier die B37 über die zweigleisige Bahnlinie Heidelberg/Eberbach zu führen. Bei turnusgemäß erfolgten Tests waren die Schäden an der Tunneldecke festgestellt worden.

Die Reparatur erfolgt in drei Bauabschnitten, von denen nun der zweite endet. Später soll noch eine Instandsetzung von der Unter- und Innenseite erfolgen. Details dazu stimmt Hessen Mobil derzeit ab und wird sie zu gegebener Zeit bekanntgeben.