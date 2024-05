Neckarsteinach. (cm) Es ist ein ständiges Auf und Ab: Kaum ist der Neckar wieder in seinem Bett, scheucht ihn der nächste Regen wieder heraus: So auch am Wochenende. In der Nacht auf Samstag stieg der Flusspegel an, sodass in Neckarsteinach der als Parkplatz genutzte kleine Lauer überflutet wurde. Der große Lauer blieb verschont – ebenso wie Parkplätze am Ufer in Neckargemünd.

Am Samstag und Sonntag sank der Pegel wieder, könnte aber laut Hochwasser-Vorhersagezentrale in den Nächten auf Mittwoch und Freitag wieder ansteigen. Dann wäre wieder der kleine Lauer betroffen – ebenso wie die Fähre zwischen Neckarhäuserhof und Neckarhausen, die auch am Freitag und Samstag pausieren musste.