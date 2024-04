Neckarsteinach. (lew) Die Vierburgenstadt bekommt einen "Fairteiler"-Schrank im Schönauer Hof. Diese gute Nachricht im Sinne der Nachhaltigkeit von Lebensmitteln hatte Bürgermeister Herold Pfeifer in der jüngsten Stadtverordneten-Versammlung zu verkünden. "Hier haben Bürger die Möglichkeit, Essen zu teilen und so die Lebensmittel zu retten", freute sich Pfeifer.

Zur Verfügung gestellt werde der Schrank von der Sparkassen-Stiftung Starkenburg. Diese werde auch die Betreuung übernehmen. Der "Fairteiler"-Schrank wird täglich von Ehrenamtlichen des Vereins "Foodsharing" auf den Zustand der eingelegten Lebensmittel überprüft und in seinem Angebot ergänzt. Ebenso wird er täglich gereinigt.

Die Foodsharing-Engagierten haben alle eine Prüfung und zusätzliche Weiterbildungen im Bereich Lebensmittel und Hygiene abgelegt. Die Stadt muss Pfeifer zufolge lediglich eine Biomülltonne zur Verfügung stellen, damit kein Müllproblem entsteht.

Wann genau der "Fairteiler"-Schrank an seinen neuen Standort kommt, konnte der Bürgermeister indes noch nicht sagen. Die Möglichkeit, einen solchen Schrank über die Sparkassen-Stiftung zu erhalten, sei in diesem Jahr von elf Kommunen genutzt worden. Laut Stiftungsmanagerin Andrea Helm wurden die elf Schränke zeitgleich in Auftrag gegeben.

Hergestellt werden sie von der karitativen Lern-Praxis-Werkstatt in Weinheim. Dort erhalten junge, volljährige Menschen mit und ohne Fluchthintergrund die Möglichkeit, über solcherlei praktische Tätigkeiten erste Erfahrungen mit den Anforderungen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes zu sammeln. Aus dem "Fairteiler"-Schrank-Auftrag ergibt sich also eine Win-win-Situation.

Wie zu erfahren war, wird der Schrank aus Lärchenholz gefertigt, lasiert und geölt. Für das Innenmaterial wird Aluminiumblech verwendet. Unter anderem im hessischen Mörlenbach gibt es schon einen solchen "Fairteiler"-Schrank. Rund um Heidelberg sind weitere Standorte zu finden in Neckargemünd-Dilsberg, Dossenheim, Eppelheim, Sandhausen, Leimen und Nußloch.

Bei der Standort-Wahl sei auch in Neckarsteinach darauf geachtet worden, dass der "Fairteiler"-Schrank sowohl mit dem Auto als auch mit einem (Lasten-) Fahrrad gut zu erreichen ist. Barrierefreiheit und eine gute Zugänglichkeit auch an Wochenenden und Feiertagen sei wichtig.

Auch auf eine ausreichende Beleuchtung sei zu achten, was Pfeifer im Gespräch mit der RNZ zusagte. In den Anforderungen seitens der Sparkassen-Stiftung heißt es zudem: "Bei Schnee und Eis sorgt die Kommune für einen sicheren Zugang". Ein "wachsames Auge" von der Nachbarschaft des "Fairteiler"-Schranks sei "gerne gesehen".

Den "Fairteiler"-Regeln, die seitlich am Schrank zu finden sind, ist Folgendes zu entnehmen: "Bitte teilt nur Lebensmittel, die ihr auch selbst essen würdet. Verdorbene oder schimmlige Lebensmittel gehören nicht in den ,Fairteiler’."

Auch wird an die Mitverantwortlichkeit aller Nutzer appelliert. Es wird darum gebeten, verdorbene Lebensmittel sofort zu entsorgen, falls welche vorgefunden werden. Grundsätzlich gelte: Lebensmittel nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums sind im "Fairteiler" erlaubt, Lebensmittel mit abgelaufenem Verbrauchsdatum nicht.

Ein potenzielles Gesundheitsrisiko gehe von offen zubereiteten Speisen wie belegten Brötchen, Eierspeisen, Cremetorten oder nicht durchgebackenen Süßteilchen aus – auch sie gehören nicht in den "Fairteiler". Ebenso wenig wie sonstige zubereitete Speisen, Fleisch und Fisch, Kühlware oder Alkohol.

Gut zum "Fairteilen" geeignet sind Brot und Brötchen, Obst sowie Gemüse, Trockenwaren oder Konserven.