Samstag, 20. September 2025

Plus Neckarsteinach

Neubau nach Brand – Kinder eroberten neue "Schatzinsel"

2018 war der Kindergarten niedergebrannt. Nun wurde der Neubau bezogen. Die offizielle Eröffnung findet im Oktober statt.

20.09.2025 UPDATE: 20.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 9 Sekunden
Einen neuen Spielplatz gibt es ebenfalls am nun fertiggestellten Kindergarten. Foto: Alex

Von Nicolas Lewe

Neckarsteinach. Die Kinder und ihre Erzieherinnen haben den Neubau der evangelischen Kindertagesstätte "Schatzinsel" in der Schönauer Straße bezogen. Wie Bürgermeister Lutz Spitzner auf RNZ-Nachfrage berichtete, konnte der Betrieb im Neubau mit dem neuen Kindergartenjahr wie geplant im September beginnen.

"Wie bei jedem Neubau und Umzug gibt es noch

Nicolas Lewe
