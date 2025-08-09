Montag, 11. August 2025

Plus Neckarsteinach

Musik und Natur in einem Kindergarten

Orphisch-Musisches Konzept als einzigartiges Bildungsprojekt.

09.08.2025 UPDATE: 09.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 26 Sekunden
Die Vorbereitungen auf die im Oktober anvisierte Eröffnung laufen: Per Kran wurde der als „Kindergartenwagen“ benannte Bauwagen auf das Gelände gehievt. Foto: Barth

Von Christiane Barth

Neckarsteinach. Ein Kran hievt einen Bauwagen über den Zaun, um ihn mitten in einem von zahlreichen Apfelbäumen umgebenen Grundstück in einer eigens vorbereiteten Baugrube zu platzieren. Hier entsteht im Wohngebiet etwas ganz Besonderes. Am Vogelsang in Neckarsteinach wächst derzeit ein außergewöhnlicher Kindergarten heran – im wahrsten Sinne des

