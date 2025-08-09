Von Christiane Barth

Neckarsteinach. Ein Kran hievt einen Bauwagen über den Zaun, um ihn mitten in einem von zahlreichen Apfelbäumen umgebenen Grundstück in einer eigens vorbereiteten Baugrube zu platzieren. Hier entsteht im Wohngebiet etwas ganz Besonderes. Am Vogelsang in Neckarsteinach wächst derzeit ein außergewöhnlicher Kindergarten heran – im wahrsten Sinne des