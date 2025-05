Neckarsteinach. (lew) Ein Bauermarkt direkt am Neckar im Ambiente der vier Neckarsteinacher Burgen – das klingt vielversprechend. Am Sonntag, 1. Juni, startet die Stadt mit diesem Angebot eine Art Testballon. Von 10 bis 16 Uhr findet der Bauernmarkt auf dem Neckarlauer entlang der Neckarpromenade statt und wird von der Stadt Neckarsteinach organisiert.

Rund 20 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren ein breit gefächertes Angebot. "Wenn der Markt gut angenommen wird, können wir uns vorstellen, das Format auch künftig regelmäßig anzubieten", meint dazu Bürgermeister Lutz Spitzner auf RNZ-Nachfrage. Er sehe darin "ein lebendiges Zeichen für einen starken, nachhaltigen und vielseitigen Standort Neckarsteinach".

"Regional, nachhaltig und lebendig" lautet auch das Motto des Bauermarkts, der am Sonntag zunächst als "Pop-Up Bauernmarkt" stattfindet. "Pop-Up" bedeutet, dass ein Angebot an einem bestimmten Ort vorübergehend bereitgestellt und dann wieder abgebaut wird. Bekannt ist das Prinzip "Pop-Up" etwa von "Pop-Up-Stores" in Einkaufszonen, welche auf befristete Zeit Leerflächen füllen. Diesem Prinzip nach ist eigentlich jeder Markt ein "Pop-Up"-Markt.

In Neckarsteinach hofft Bürgermeister Spitzner auf viele Besucher und eine damit verbundene "Belebung der Kernstadt". Im Sinne von Regionalität und Nachhaltigkeit freue es ihn besonders, dass bei der Premiere am Sonntag auch Anbieter aus Neckarsteinach vertreten sind. "Der Markt stärkt die Attraktivität unserer Stadt als Ort zum Leben und Verweilen – und macht zugleich sichtbar, welche Stärken unser Ort zu bieten hat", ist Spitzner von der Veranstaltung überzeugt. Speziell der Neckarlauer biete dafür eine ganz besondere Kulisse: "Zentral gelegen, mit Blick auf den Neckar und wie gemacht für Begegnung und Entschleunigung", findet Spitzner.

Neue Sitzgruppe an der Steinach

Das Angebot reicht von frischen landwirtschaftlichen Produkten über Feinkost, Handwerk, Naturprodukte bis hin zu kreativen Eigenproduktionen. Für Kinder gibt es einen Workshop mit Kratzbildern. Was die Besucher ansonsten erwartet, sind unter anderem Pflanzen, Gestecke und gepflanztes Gemüse sowie Obst. Hinzu kommen Duftkerzen, Tee und Bücher ebenso wie Nudeln, Wein, Dosenwurst, regionaler Honig und selbst gemachte Marmelade. Wollprodukte wird es ebenso geben wie Bedarfsartikel für Hunde, 3 D-Druckerzeugnisse, japanische Seifen und selbst hergestellte Garten- und Zierkeramik. Kulinarisch abgerundet wird das Angebot durch Backwaren, Obst und Gemüse, Wildspezialitäten, Ziegen-Spezialitäten sowie Käse und Biohof-Produkte.

Im Anschluss an den Bauernmarkt lädt die Gruppe "Zusammen Leben am Neckar" ab 16 Uhr zur Einweihung der Sitzgruppe mit Sitzstufen zur Steinach ein. Die Gruppe hat in der Vergangenheit bereits das Bligger-Graffito in der Altstadt realisiert sowie die beiden Spieltische am Neckarlauer. Die Stufen zum Neckar hin am großen Lauer hat die Gruppe von Bewuchs befreit. Die Sitzgruppe an der Steinach, die nun am Sonntag eingeweiht wird, ist ebenfalls ein Werk großen bürgerschaftlichen Engagements mit Unterstützung der Volksbank Neckartal. Geplant ist ein Sonnensegel. Eine Skulptur des Steinbildhauers Knut Hüneke aus Dossenheim soll diesen Ort und die bereits bestehende Figur künftig ergänzen.