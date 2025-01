Von Benjamin Miltner

Neckarsteinach. Das Thema Vierburgenhalle nach Jahren des Stillstands endlich voranbringen, den Neubau des Kindergartens abschließen: Diese wie weitere Projekte stehen im Jahr 2025 in Neckarsteinach für die Bürger mit Bürgermeister Lutz Spitzner an der Spitze an, der 2024 ins Amt gewählt wurde. Was sonst in den kommenden